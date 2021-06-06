Sedat Peker’in Youtube, Twitter, Instagram hesapları kapatılacak mı?

Organize suç elebaşı Sedat Peker, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Youtube, Twitter, Instagram hesapları kapatılacak mı? sorusuna cevap verdi. Sedat Peker, “Bazı arkadaşlar hesaplarıma yasak neden getirilmedi diye soruyorlar. Mahkeme kararı olmasına rağmen Twitter, Instagram, Youtube yetkilileri savunmamızı istediler. Yaptıkları incelemede videoları engellememe kararı aldılar.” paylaşımında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu kirli senaryoyu bozacağız" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca "Terör örgütleri gibi suç çeteleri de zehirli bir yılan gibidir. Onlarla aynı çuvala girerseniz daha sonra başınıza geleceklere rıza göstermiş olursunuz" ifadelerini kullandı. Erdoğan şunları söylemişti: “En büyük üzüntümüz ülkemizde hala çetelerden medet umacak kadar zavallılaşan, küçülen, haysiyet fukarası kişiliklerin olduğunu görmektir. PKK'yı ve onun destekçilerini bile samimi ve açık bir dille kınamaktan kaçınanların çetelerle aynı yolda yürümeye başlamaları karşısında şu gerçeği tekrar hatırlatmak isterim. Terör örgütleri gibi suç çeteleri de zehirli bir yılan gibidir. Onlarla aynı çuvala girerseniz daha sonra başınıza geleceklere rıza göstermiş olursunuz."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sedat Peker'in hedef aldığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya destek vermişti. Bahçeli, "Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremeyecek" diyerek Soylu'nun yalnız olmadığını ifade etmişti.