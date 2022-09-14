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Medya Sedat Peker'in sözcülerinden Yılmaz Özdil paylaştı! Beykoz'daki eve saldırı üzerinden provokasyon sürüyor
Medya

Sedat Peker'in sözcülerinden Yılmaz Özdil paylaştı! Beykoz'daki eve saldırı üzerinden provokasyon sürüyor

Firari mafya elebaşısı Sedat Peker'in Beykoz'daki evinde gerçekleşen silahlı saldırı üzerinden provokasyon yürüten çevrelere Peker'in adeta sözcüsü gibi davranan Yılmaz Özdil de katıldı.

Yeniakit Publisher
2022-09-14 23:40:00 -
Sedat Peker'in sözcülerinden Yılmaz Özdil paylaştı! Beykoz'daki eve saldırı üzerinden provokasyon sürüyor

 Yeniakit.com.tr 

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, firari mafya elebaşısı Sedat Peker'in Beykoz'daki evine yönelik saldırıya ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün mafya içi alacak-verecek hesaplaşması açıklamasını, üstü kapalı olarak hedef aldı.

Özdil, silahlı saldırgana ilişkin şu ifadeleri kullanarak Peker'in sözcülüğüne soyundu:

Muhtemelen yakalandığında meczup pozlarına bürünecek… Ama, Sedat Peker bu meseleyi bir meczubun işi olarak görmüyor, münferit görmüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından saldırıya ilişkin yapılan açıklama şöyle:


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