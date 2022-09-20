Sedat Peker'in patlattığı Hadi Özışık'tan Süleyman Soylu fitnesi!

Yeniakit.com.tr

Firari mafya elebaşısı Sedat Peker'in patlattığı Hadi Özışık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ilişkin bazı iddiaları ile gündeme geldi.

İki yüzü Peker ile görüşmesi ifşa olunca ortaya çıkan Özışık, "Bu bir duyum değil, bu çok sağlam bir bilgi." diyerek şu hezeyanını öne sürdü:

2023 yılında Süleyman Soylu siyaseti bırakma kararı almış. 2023 yılında AK Parti kazanırsa Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı olursa Süleyman Soylu siyaseti bırakacak.

Hadi Özışık'ın, firari mafya elebaşısı Sedat Peker ile online görüşmesi ortaya çıkmış ve Özışık Peker'in ifşa ettiği videodan sonra ortadan kaybolmuştu.

Sedat Peker'in, "Hadi Özışık Süleyman Soylu ile bana arabuculuk ediyor." ifadeleri kullanmış, Hadi Özışık da bu iddiaları reddetmişti. Firari mafya elebaşısı Peker, Özışık ile yaptığı bir görüşmeyi Twitter hesabından paylaştı.

'Soylu'yu hiç haberi olmayan bir konuda zor durumda bıraktım'

Peker’in telefon görüşmelerini ifşa ettiği Özışık, tüm bunlardan sonra Bakan Soylu'dan özür dilemişlti:

Üzerime hiç vazife olmayacak bir konuda işgüzarlık yaptım. Bu işgüzarlığım sebebiyle 30 yıllık dostum Süleyman Soylu'yu hiç haberi olmayan bir konuda zor durumda bıraktım. Ona yapılan itibar suikastının ana sebebi ben oldum" demişti. Özışık, ayrıca “Süleyman Soylu'ya kumpas kurduğum iddialarını, Sedat Peker ile Süleyman Soylu arasında aracı olduğum rezil iddialarını asla kabul etmiyorum.