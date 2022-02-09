Sedat Peker’in görevini mi devraldı? Halil Falyalı’nın ölümü sonrası Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken hamle

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bu akşam saat 22.00’de bir paylaşım yapacağını duyurdu. ‘Önemli bir konu’ olduğunu belirten Kılıçdaroğlu’nun söz konusu gelişmeyi Halil Falyalı’nın KKTC’de uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetmesi sonrasında yapması ise dikkat çekti.

Sedat Peker tokatçı Özdil'i beğendi

YouTube üzerinden asılsız iddialarla dolu videolar yayınlayarak Türkiye’nin birlik ve beraberliğine zarar veren organize suç örgütü lideri Sedat Peker sırra kadem bastı. Uzun süredir sesi soluğu çıkmayan Peker, son olarak dün Halil Falyalı’nın ölümüne ilişkin bir paylaşımda bulunan Kemalist tokatçı Yılmaz Özdil’in paylaşımını beğendi.

Kılıçdaroğlu, Sedat Peker’in görevini mi devralıyor?

Peker’in neden sessizliğini koruduğu merak edilirken, onun yerini ise CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu almaya niyetlendi.

Kılıçdaroğlu ‘ev’ mizanseniyle sosyal medya hesabından mesnetsiz iddialarla bezediği videolar yayınlamaya başladı. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’i anımsatan bir üslup kullanarak iktidarı kötülemeye çalışan Kılıçdaroğlu, geçen hafta yayınladığı video ile sözde ‘sarayın trolleri’ diyerek nitelediği insanları karalamaya çalışırken bir masum vatandaşı da isim benzerliği nedeniyle hedef göstermişti.

Bu akşam ‘önemli’ bir video paylaşacakmış

Sedat Peker’in yerini almaya çalıştığı gibi bir hava veren CHP lideri yine bir paylaşımda bulunarak sosyal medya hesabından bu akşam video paylaşacağını duyurdu. Konunun ‘çok önemli’ olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Bu akşam saat 22.00'de önemli bir konuyu konuşmak üzere sizi evime davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Paylaşımı Falyalı’nın ölümü sonrası yapması dikkat çekti

Kılıçdaroğlu’nun söz konusu paylaşımı, Sedat Peker’in yayınladığı videolarda hedef gösterdiği Halil Falyalı’nın ölümü sonrasında yapması ise dikkat çekti. Sedat Pekervari bir havayla mesnetsiz iddialarda bulunan Kılıçdaroğlu’nun yeni video hamlesi de akıllarda soru işaretine neden oldu.