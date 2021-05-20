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Gündem Sedat Peker'in evine operasyon görüntüleri iftirayı ortaya çıkardı
Gündem

Sedat Peker'in evine operasyon görüntüleri iftirayı ortaya çıkardı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sedat Peker'in "Kadın polis yoktu, eşimin çamaşırlarını erkek polise arattınız" iftirasını yalanlayarak operasyon anına ilişkin görüntüleri ilk kez paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-05-20 00:46:00 - 2021-05-20 00:53:45

Sedat Peker'in evine yapılan operasyonla ilgili, "Kadın polis yoktu, eşimin çamaşırlarını erkek polise arattınız" sözlerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yanıt verdi. Bakan Soylu, "Biz tecavüzcü değiliz, uyuşturucu kullanmadık. Demirden korkan trene binmez. Açsınlar videoyu izlesinler. Çocuğuna dediği gibi yapılmış mı yapılmamış mı? Karısının iç çamaşırına sığınan edepsiz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Sedat Peker operasyonlarıyla ilgili konuşan Bakan Soylu, Peker'e çok sert çıktı.

"Karısının iç çamaşırına sığınan acizler"

Sedat Peker'in evine yapılan operasyonla ilgili "Kadın polis yoktu, eşimin çamaşırlarını erkek polise arattınız" iddiasına yanıt veren Bakan Soylu, "Kimle ilgili ne varsa. Ben kendimden sorumluyum. Ama yargı ve savcı bunu nereye götürecekse götürsün. Ben anlatacağım, bildiklerim var burada söylemiyorum. Bunun hesabı sorulacak. Öyle kalamaz. Biz tecavüzcü değiliz, uyuşturucu satıcı değiliz. Kimsenin karısına bir şey yapılmadı. Türk polisi ne yapacağını iyi bilir. Karısının iç çamaşırına sığınan acizler. Bu kurguyu ilmek ilmek boğazlarından getirmezsek" dedi.

Sedat Peker'in evine operasyon anları paylaşıldı

Bakan Soylu, "Ben akıllı bir adamım. Birinci ve ikinci videoyu izledim. Hedefin Türk devleti olduğu konusunda, siz de izlerseniz ne olduğunu görürsünüz. Benim şuramda ödleklik yok. Türkiye'nin üzerinden yıllarca birilerinin himayesinde, psikolojik harp yürütenler, gayri nizami harp yürütenlerin himayesinde yıllarca kollanmışlara müsaade etmeyeceğiz. Süleyman gider, Ahmet gelir müsaade etmez. Anadolu'nun sahibi Allah'tır" diye konuştu.

 

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