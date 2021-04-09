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Aktüel Sedat Peker'in elebaşı olduğu belirtilen organize suç örgütüne yönelik operasyon: 49 gözaltı
Aktüel

Sedat Peker'in elebaşı olduğu belirtilen organize suç örgütüne yönelik operasyon: 49 gözaltı

İstanbul merkezli 5 ilde, Sedat Peker'in elebaşı olduğu belirtilen organize suç örgütüne yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 63 şüpheliden 49'u yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-09 08:47:00 -
Sedat Peker'in elebaşı olduğu belirtilen organize suç örgütüne yönelik operasyon: 49 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde faaliyet gösteren ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli yağma", "gasp", "rüşvet", "yaralama", "tehdit" ile "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" gibi birçok suça karıştığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, Sedat Peker'in de arasında bulunduğu haklarında gözaltı kararı verilen 63 kişinin yakalanmasına yönelik, İstanbul merkezli Ankara, Hatay, Trabzon ve Kocaeli'de 121 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İnsansız hava araçlarıyla keşif yapılan ve özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda 49 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda silah, mermi ve çelik yelek ele geçirildi.

Elde edilen yeni deliller neticesinde Sakarya ve Konya'da da bazı adreslere operasyonların düzenlendiği öğrenildi.

Ayrıca, Sedat Peker'in yurt dışında bulunduğu ifade edildi.

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