Sedat Peker’in babası nereli? Sedat Peker memleketi nere? Sedat Peker aslen nerelidir?

Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker, 26 Haziran 1971 tarihinde Sakaryada doğdu. Sedat Peker’in babasının ismi Ahmet, annesinin adı ise Meryem Peker’dir. Sedat Peker’in anne ve babası vefat etmiştir. Sedat Peker kardeşleri Atilla Peker ve Vedat Peker’dir. Sakarya doğumlu olan Sedat Peker, Rizeli bir aileden gelmekte.

Sedat Peker aslen nerelidir?

93 harbinde Ruslar Kafkasya üzerinde tam hakimiyet sağlayınca, göç ederek önce Batum'a yerleşmek zorunda kalan, Batum işgal edilince ise, Türkiye topraklarına yayılan Ahıska Türkü, bir sülaleden geldiğini belirtmiştir. Akrabalarının çoğu öncelikle Elazığ, sonra Erzurum, Artvin, Rize, Trabzon bölgesine yayılmış, Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in ailesi ise Rize'ye yerleşmiş, daha sonra ise Adapazarı'na taşınmışlardır.