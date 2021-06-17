Sedat Peker’i haraca bağlan siyasetçi kim? Sedat Peker’den 10 bin dolar aylık para alan isim açıklandı mı?

Sedat Peker'den para alan Meclis'te mi? Gelen son dakika haberine göre; TBMM Başkanı Mustafa Şentop 'para alan siyasetçi' iddiasına ilişkin, "Kastettiği isim TBMM'de milletvekili olan bir kişi değil. Mektupta paylaşılan bir isim yok." dedi.

Sedat Peker'den 10 bin dolar alan şuan milletvekili mi?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'u ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yazılı bir belge ile ''10 bin dolar alan siyasetçi şu an Yüce Meclis çatısı altında bulunmuyor'' dediği öğrenildi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de ''Yargının görevi iddiaların üzerine gitmektir" açıklaması yaptı.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'den para alan siyasetçi ortaya çıktı mı? Konuyla ilgili konuşan TBMM Başkanı Şentop şu ifadeleri kullandı: "Bir siyasetçinin para aldığına dair açıklama olmuştu. İçişleri Bakanımıza bir mektup yazmıştım milletvekillerimizin kendilerini töhmet altında hissettiğini bu konuda adli mercilere belgelerin verilmesini talep etmiştim. Dün Sayın Bakan beni ziyaret etti yazılı olarak cevabını getirdi. Bakan Soylu'nun kastettiği isim TBMM'de milletvekili olan bir kişi değildir diyor. Tüm iddialarla ilgili adli makamlara başvurulmuştur diyor. Konunun bundan sonraki kısmı adli çalışmalar kapsamında olacaktır. İsim paylaşmadı. Adli mercilerle paylaşıp paylaşmadığını bilmiyorum."

TBMM Başkanı Mustafa Şentop