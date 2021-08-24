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Gündem Sedat Peker'e şok! Hesabı kapatıldı
Gündem

Sedat Peker'e şok! Hesabı kapatıldı

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Instagram hesabı kapatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-24 00:19:00 - 2021-08-24 00:29:17
Sedat Peker'e şok! Hesabı kapatıldı

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in 1.6 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabı kapandı. Konuya ilişkin Peker'den herhangi bir açıklama gelmedi.

YouTube üzerinden yayınladığı videolarla hükümeti asılsız iddialarla hedef alan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in sosyal medya hesabına ulaşılamıyor.

Peker'den açıklama gelmedi

Instagram hesabından Sedat Peker'in kullanıcı adı girildiğinde "Kullanıcı bulunamadı" uyarısıyla karşılaşılıyor. Söz konusu engele neyin neden olduğu bilinmezken Peker cephesinden de konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

 

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