Sedat Peker’e operasyon mu yapıldı? Sedat Peker'in kaç adamı yakalandı?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker pazar günü Dubai polisi tarafından kaldığı otelden alındığı iddia edilmişti. Sedat Peker, ne oluyor ne bitiyor diye Dubai yetkilileri tarafından çağrıldığını doğrularken, Sedat Peker ve adamlarına yönelik operasyonlar da yurt içinde devam ediyor. Suç örgütüne yönelik Afyonkarahisar merkezli 4 ildeki operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alındı. Organize suç örgütüne yönelik operasyonda Memleketçi Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı (MİSİAD) Feridun Öncel gözaltına alınmıştı. Öncel, sorgulanmasının ardından serbest kalmıştı.

Sedat Peker'in yakalanması için operasyon mu yapıldı?

Peker, MİT operasyonu ile yakalandığı ve BAE yetkililerinin kendisini gözaltına aldığına dair iddialarla ilgili Twitter üzerinden bir açıklama yapmıştı. Peker, "Kıymetli dostlarım, öğle saatlerinden itibaren kaldığım mekandan yetkililerle beraber ayrıldım. Şu an kaldığım mekana, ailemin yanına geri geldim. Hakkımdaki iddiaların yoğunluğu nedeniyle karşılıklı sohbette bulunduk.” mesajını paylaşmıştı.