Sedat Peker’e inanan Kemalistler Yılmaz Özdil’in iddiasını umursamadı

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Sözcü'de köşe karalayan Yılmaz Özdil'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ortalığı karıştırdı. Özdil, sosyal medya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Dürüst ve güvenilir (!) araştırmacı gazetecilerin SBK (Sezgin Baran Korkmaz) aşına su katmak istemem ama SBK’nın kafakola aldığı gazetecilerin listesi ABD’de açılan davanın iddianamesinde yazıyor... Kimlere televizyon kanalı kurdurdukları bile orada yazıyor!" dedi.

Uğur Dündar: Yazıklar olsun sana

Özdil'in iddiaları sonrası Uğur Dündar, çok sert sözler sarf etti. İki gazeteci arasındaki tartışma Artı 1'in kuruluşuna ilişkin olarak Özdil'in Sezgin Baran Korkmaz iması nedeniyle çıktı. Uğur Dündar Tele 1 canlı yayınında kendisini en yakından tanıyan isimlerden birinin Özdil olduğunu ifade ederek, "Yazıklar olsun sana, o tweeti nasıl paylaştın" dedi.

"Cenazeme gelmeyeceksin"

Özdil bunun üzerine yeni bir paylaşımda bulunarak "SBK iddianamesinde yazılanları sordum, Tele1’de değerli ağabeyim Uğur Dündar’la Tuncay Mollaveisoğlu beni eleştiriyor, sormayayım o halde..." ifadelerine yer verdi. Özdil’in kendisine 'değerli ağabeyim' diye mesaj attığını da ifade eden Dündar, "Değerli ağabeyim deme sen artık değersiz Yılmaz'sın" dedi. Özdil'e çok sert tepki gösteren Dündar, "Yılmaz Özdil benim cenazeme gelmesin, benim için Yılmaz Özdil defteri kapanmıştır. Bize yaptığına bak ya" diye konuştu.

Kemalistler neden inanmıyor?

Yılmaz Özdil'in iddiaları sonrası konu sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları Özdil'in iddialarına inandığını belirtirken, bazı kullanıcılar ise iddiaları reddetti. Ancak yurt dışına kaçan suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarına tam kadro atlayan Kemalistlerin kendi mahallelerinin adamı Yılmaz Özdil’in iddialarına neden inanmadığı merak konusu oldu.