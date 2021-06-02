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Gündem Sedat Peker'e büyük şok! Sabiha Gökçen'de yakalandı
Gündem

Sedat Peker'e büyük şok! Sabiha Gökçen'de yakalandı

Suç örgütü lideri Sedat Peker'e yakınlığıyla bilinen Boban Tomovski, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-02 10:07:00 - 2021-06-02 10:11:03
Sedat Peker'e büyük şok! Sabiha Gökçen'de yakalandı

Peker'e yakınlığıyla bilinen Boban Tomovski isimli suç örgütü lideri Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı. Uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen Tomovski, Mısır'a gitmek isterken gözaltına alındı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde firari olarak yaşayan Sedat Peker'in önceki durağı Makedonya'da birlikte hareket ettiği Boban Tomovski, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Makedonya, Üsküp'te Peker ile sık sık toplantılar düzenleyen uyuşturucu kaçakçısı Tomovski'nin, Türkiye üzerinden Mısır'a gitmek üzere olduğu belirlendi.

Sosyal medya hesaplarında Peker ile birlikte birçok paylaşımı bulunan Tomovski'nin, Türkiye’ye çok sayıda giriş ve çıkış kaydı bulunduğu öğrenildi.

Peker hakkında başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli olabileceği değerlendirilen Tomovski'nin adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından deport işlemleri uygulanması amacıyla Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapılar Şube Müdürlüğü’ne teslim edildiği ifade edildi.

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Yorumlar

1905

bence bu çok önemli bir konu kaçırmayın bunu konuşturun mutlak bir şeyler anlatacaktır madem bunlar ikisi bir arada bir şeyler konuşmuş bence soruşturmada çok önemli ip uçlarına ulaşılabilinir
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