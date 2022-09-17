Sedat Peker'e büyük şok! O iddia gündeme bomba gibi düştü
Kamuoyunda mafya babası Sedat Peker'in sağ kolu olarak bilinen ve sözde basın danışmanlığını yapan Emre Olur'un yakalandığı iddia edildi. Türkiye yetkilileri tarafından Arnavutluk'tan teslim alınan Olur'un Türkiye'ye getirilmesinin beklendiği ileri sürüldü.
Solak geçinip, mafya babasının avukatlığına soyunan kendisini gazeteci diye tanıtan Erk Acarer, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’e yakın kaynaklardan edindiğini belirttiği bazı iddiaları gündeme getirdi. mafya babası Peker'in sözde basın danışmanı olarak tanıtılan Emre Olur'un Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) oturum işlemlerini tamamlamak için devlet dairesine çağırıldığını; buradan önce Sırbistan'a, ardından Arnavutluk'a yollandığını iddia eden Acarer, "Olur'un, önceden haber verildiğini belirttiği Türk yetkililer tarafından teslim alınıp bu sabah itibarı ile Türkiye’ye getirildiğini" ileri sürdü.