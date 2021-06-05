Sedat Peker'e atıfta bulunan İYİ Partili Polat Zencirci Kur'an-ı Kerim'le dalga geçti!

İYİ Parti Söke İlçe yöneticilerinden Polat Zencirci'nin sosyal medya üzerinden dini değerleri aşağılayıp kamu barışını bozmaya yönelik paylaşımı büyük tepki aldı.

Kur'an-ı Kerim'le dalga geçti

İYİ Parti Söke İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Polat Zencirci, İslam dininin kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim’in ayetlerini taklit eder gibi tahkir eden bir üslupla “Şüphesiz ki size uyanasınız diye Peker'i gönderdik. Youtube suresi 8. Ayet” şeklinde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Zencirci'nin paylaşımını mukaddes değerlere açıkça saldırı olarak değerlendiren vatandaşlar; “Böyle siyaset de olmaz espri de olmaz. Espri de siyaset de zekâ gerektirir. Bu paylaşımı yapmaksa olsa olsa ya halkı kin ve nefrete sürüklemek isteyen hainlerin, ya da espri yaptığını zanneden ahmakların işidir. Daha önce de ayetler üzerinden benzer terbiyesizlikler yapanlar nasıl siyasetten silindilerse bu zavallı da unutulup gidecektir” diye konuştu.

AK Partili Menderes'ten tepki

İYİ Partili Polat Zencirci’nin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşıma anında tepki verenlerden biri de AK Parti Söke İlçe Başkanı Sibel Menderes oldu. Menderes, “Siyaset pak ve ak niyetlerle, toplumun inanç, gelenek ve kanaatlerini incitmeden yapılırsa herkes için saygı duyulur. Biz Söke AK Parti İlçe Teşkilatı olarak bu fikri düstur edinmekteyiz” dedi.

Menderes, İYİ Partili Polat Zencirci'nin sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımı esef ve şaşkınlıkla okuduklarını belirterek “Hakk'ın kitabı Kur'anı Kerimi YouTube ile özdeşleştirip değiştirerek, Sözde mafya liderini de kutsallaştırarak kabul edilemez bir davranışta bulunmuştur. Tüm Müslüman âlemi ve şahsım adına Zencirci'yi kınıyorum” diye konuştu.

Ayetle karşılık verdi

AK Partili Menderes sözlerini “O size kitapta şunu indirmiştir, Allah’ın âyetlerinin inkâr edildiğini yahut onların alaya alındığını işittiğiniz zaman, onlar başka bir söze geçmedikçe kendileriyle beraber oturmayın; aksi takdirde şüphesiz siz de onlar gibi olursunuz. Allah elbette münafıkların ve kâfirlerin tamamını cehennemde bir araya getirecektir" mealindeki Kuranı Kerim’den bir ayeti kerime ile bitirdi.

MHP'li Akalın: Haddini aşan ifadeler

MHP Söke İlçe Başkanı Ömer Akalın da İYİ Partili Zencirci’nin sosyal medya üzerinden Kuran-ı Kerim ile dalga geçer gibi paylaşım yapmasına sert tepki gösterdi. Ömer Akalın, “Daha önce İlçe Başkanlarının ağzından duyduğumuz kirli ve asılsız siyaset ifadelerinden sonra gelen bu ifadeler haddini aşan ifadelerdir. Türk-İslam milliyetçisi kardeşlerim İP’de kimlerle saf tuttuğunu görmelidirler” dedi.