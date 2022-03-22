Sedat Peker'den umudunu kesen Kuytul'a sarıldı! TİP'li Erkan Baş Bakan Soylu'yu hedef aldı

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Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Adana'da sokakları karıştıran Alparslan Kuytul'un sözcülüğüne soyundu.

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Alparslan Kuytul öncülüğündeki Furkan Vakfı üyelerinin "dağılın" uyarılarına aldırış etmeyip, sokakları karıştırma çabasını savunan TİP'li Baş, münferit sert müdahaleler üzerinden iktidarı hedef aldı. Erkan Baş, "Ortaya çıkan görüntüler iktidarın çürüdüğünün bir göstergesi." dedi.

Aylardır belli aralıklarla izinsiz gösteri düzenleyen Furkan Vakfı üyelerinin "hak" aramak için sokakları karıştırmasını meşrulaştıran TİP'li Baş, "Eğer bu iktidardan değilseniz, iktidarı eleştiriyorsanız iktidarın polisleri vatandaşlara her türlü müdahaleyi yapmayı kendisinde bir hak olarak görüyor. Sonra kamuoyu tepkisi oluşunca da 'iki polise soruşturma açtık' deyip kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar." diye konuştu.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, şöyle devam etti:

Görüşü, düşüncesi ne olursa olsun anayasal haklarını kullanmak isteyen yurttaşlara karşı İçişleri Bakanlığı'nın da hükümetin de devletin de polisin de sorumlulukları belirlenmiştir. Vatandaşların keyfi bir şekilde sokakta şiddete ve işkenceye maruz kalmaları kabul edilemez.