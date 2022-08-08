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Gündem Sedat Peker'den mutluluk pozları! Yeni video paylaştı
Gündem

Sedat Peker'den mutluluk pozları! Yeni video paylaştı

Firari mafya elebaşısı Sedat Peker'in eşi Özge Peker, sosyal medya hesabından eşinin kızlarıyla görüntülerini paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-08-08 22:47:00 - 2022-08-08 23:20:18

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in kızlarıyla vakit geçirdiği anları eşi Özge Peker sosyal medya hesabından paylaştı.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) sığınan firari mafya elebaşısı Sedat Peker, farklı bir isimle Twitter hesabından paylaşımlar yapmayı sürdürüyor.

Kızlarıyla görüntüsünü paylaştı

Peker, Türkiye'yi karalama kampanyasına Twitter'dan devam ederken, eşi Özge Peker de yayınladığı videolarla firari mafya elebaşısını güzellemeye devam ediyor.

Daha önce de eşiyle ilgili videolar yayınlayan Özge Peker son olarak Sedat Peker'in, kızlarıyla beraber vakit geçirdiği bir görüntü paylaştı.

 

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