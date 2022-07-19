Sedat Peker'den mutluluk pozları! Yeni bir video paylaştı..
Firari mafya elebaşısı Sedat Peker, kızının doğum gününü kutladığı bir video paylaştı.
Yeniakit.com.tr
Hakkındaki yakalama kararı sebebi ile Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) sığınan firari mafya elebaşısı Sedat Peker, yeni bir video paylaştı.
Videoda, Peker'in kızı Lina Peker'in doğum gününün kutladığı görüntüler yer aldı.
Peker'in yanında bulunan Erhan Şahin de sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Şahin paylaşımına, "Yürüdüğün bu yolda seni bir an bile yalnız bırakırsam kanım kurusun. Varlığın daim olsun. Yüce Allah'ım seni başımızdan eksik etmesin kıymetli reisim." notunu yazdı.