Sedat Peker'den ironik paylaşım! Yüzlerce kişinin hakkına giren mafya elebaşısı, 'mazlum'u oynuyor!
Sosyal medya hesabından 5 ay sonra ironik bir paylaşım yapan Sedat Peker, 'mazlum'u oynadı. Adam kaldırıp öldürmeyi marifet sanan, yüzlerce kişinin hakkına girerek haraç kesen suç örgütü lideri Peker'in yaptığı paylaşım "Yeryüzünde 7 milyar mazlum insan olsa, onların arasına girebilir misin!" dedirtti.
yeniakit.com.tr
Yaptığı sosyal medya paylaşımları ve çektiği videolarla bir süre Türkiye gündemini işgal edip, balonu erken sönen firari mafya elebaşısı Sedat Peker, 5 ay sonra Twitter hesabından paylaşım yaptı.
Hz. Ali'nin sözüyle 'mazlum'u oynadı
Paylaşımlarıyla Alevi vatandaşlara yaranmaya çalışan Sedat Peker, "mazlum" olduğunu iddia eden bir görsel retweet'ledi.
"Yer ve gök mazlumun ahı kadardır" sözünü paylaşan bir sosyal medya kullanıcısının tweet'ini retweet eden Peker, "Yeryüzünde 7 milyar mazlum insan olsa, onların arasına girebilir misin!" dedirtti.