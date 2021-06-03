Sedat Peker’den 10 bin dolar para alan siyasetçi kim? Sedat Peker 10 bin dolar verdiği siyasetçiyi açıkladı mı?

Sedat Peker'in aylık 10 bin dolar verdiği kişi kim? Suç örgütü lideri Sedat Peker, Pazar günü yayınlayacağı videoda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili bölümü, ABD Başkanı Joe Biden ile olan görüşme nedeniyle ertelediğini duyurdu.

Sedat Peker 9. videoda ne diyecek?

Sedat Peker 10 bin dolar verdiği siyasetçiyi açıkladı mı? Peker mesajında pazar günkü videoda 'mafyadan 10 bin dolar maaş aldığı' öne sürülen milletvekili, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Yıldırım Demirören hakkında açıklamalar yapacağını ifade etti.

Sedat Peker’den 10 bin dolar para alan siyasetçi kim?

İçişleri Bakan Süleyman Soylu, 20 Mayıs'ta TRT Haber’de katıldığı canlı yayında organize suç örgütü lideri Sedat Peker’e yönelik “Keklemişler ben ne yapayım. Kim keklemiş ise hesabını ondan sorsun, ayda 10 bin dolar hangi siyasetçiye gönderiyorsa ondan sorsun” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya destek verdi. "Suç örgütleriyle mücadelede İçişleri Bakanımızın yanında olduk, yanındayız ve yanında olacağız" diyen Erdoğan, "Hedef İçişleri Bakanımız değil, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası" ifadesini kullanmıştı. Erdoğan, "Bu sinsi operasyonları akamete uğratacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Kimin terör örgütleriyle, suç çeteleriyle yürüdüğünü milletimiz görüyor, biliyor" diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sedat Peker'in hedef aldığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya destek verdi. Bahçeli, "Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremeyecek" diyerek Soylu'nun yalnız olmadığını ifade etmişti.