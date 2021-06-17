Sedat Peker Telegram kullanıyor mu? Sedat Peker Telegram hesabı var mı?

Firari suç örgütü lideri Sedat Peker, Twitter paylaşımlarının yanında pazar günleri de Youtube kanalı üzerinden videolar paylaşmakta. Geçtiğimiz pazar günü yayınlanması beklenen 10. videosunu yayınlamayan Sedat Peker, bunun sebebinin ise Türkiye’den firari olarak gittiği Dubai’de gözaltına alındığına ilişkin gelişme olmuştu.

Sedat Peker Telegram kullanıyor mu?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Youtube kanalı ve Twitter hesabı bulunmakta. Peki Sedat Peker Telegram hesabı var mı? Sedat Peker, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda “Benim hiçbir Telegram hesabım yoktur” dedi.

Sedat Peker pazar günü video yayınlayacak mı?

Sedat Peker’in pazar günü video yayınlayıp yayınlamayacağı merak edilirken, Sedat Peker’in bu hafta video yayınlayacağıyla ilgili en son basın danışmanı olduğu bilinen Emre Olur bir paylaşımda bulundu. Emre Olur twitter üzerinden şunları söyledi: “Bu hafta keyifli geçer. İmkanı olan kişilere market tavsiyem: Aile boyu çekirdek. Türk kahvesi.” Sedat Peker Youtube üzerinden şimdiye kadar 9 video yayınladı.