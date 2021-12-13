Sedat Peker ortaya çıktı

Yayınlandığı videolarla gündeme gelen organize suç örgütü lideri Peker, bir süredir video paylaşmıyordu. Herkesin merak ettiği Sedat Peker, verdiği bir röportajla herkesin merakını giderdi.

140 Journos, hakkında organize suç örgütü yöneticisi olduğu iddiasıyla iddianame hazırlanan Sedat Peker'i konu edinen "Ya devlet başa" adlı belgeseli yayınlandı.

Bir süredir video paylaşmayan ve tweet atmayan Sedat Peker, verdiği röportajla uzun bir aradan sonra ilk defa ortaya çıktı.

Yayınlanan belgeselde Sedat Peker'in röportajı kabul ettiği anlara ait görüntülere de yer verildi. Peker'in "Başımıza ne gelecek bilmiyorum" ifadeleri duyuldu