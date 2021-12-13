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Gündem Sedat Peker ortaya çıktı
Gündem

Sedat Peker ortaya çıktı

Uzun bir süre sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunmayan organize suç örgütü lideri Sedat Peker, yeniden ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 08:35:00 -
Sedat Peker ortaya çıktı

Yayınlandığı videolarla gündeme gelen organize suç örgütü lideri Peker, bir süredir video paylaşmıyordu. Herkesin merak ettiği Sedat Peker, verdiği bir röportajla herkesin merakını giderdi.

140 Journos, hakkında organize suç örgütü yöneticisi olduğu iddiasıyla iddianame hazırlanan Sedat Peker'i konu edinen "Ya devlet başa" adlı belgeseli yayınlandı.

Bir süredir video paylaşmayan ve tweet atmayan Sedat Peker, verdiği röportajla uzun bir aradan sonra ilk defa ortaya çıktı.

Yayınlanan belgeselde Sedat Peker'in röportajı kabul ettiği anlara ait görüntülere de yer verildi. Peker'in "Başımıza ne gelecek bilmiyorum" ifadeleri duyuldu

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