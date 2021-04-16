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Gündem Sedat Peker operasyonunda flaş gelişme! 49 kişi adliyeye sevk edildi
Gündem

Sedat Peker operasyonunda flaş gelişme! 49 kişi adliyeye sevk edildi

Geçtiğimiz hafta Sedat Peker ekibine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına 49 kişi adliyeye sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-16 16:19:00 - 2021-04-16 16:20:03

İstanbul Emniyet Müdürlüğü geçtiğimiz günlerde Sedat Peker ve grubuna yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 54 şüphelinin 49’u adliyeye sevk edildi. 1 şüphelinin Covid-19 salgını nedeniyle gözetim altında olduğu, 4 şüphelinin ise dün adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Operasyonda neler oldu?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 9 Nisan’da firari olarak aranan Sedat Peker’in elebaşı olduğu organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 7 ilde operasyon düzenlenmiş, eş zamanlı baskınlarda yakalama kararı verilen 63 şüpheliden 54’ü yakalanmıştı. Peker de dahil haklarında gözaltı kararı verilen firari 11 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, polisteki ifade işlemleri sona eren 49 şüpheli bugün Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi.

Öte yandan, soruşturma kapsamında gözaltına alınan 1 şüphelinin Covid-19 salgını nedeniyle gözetim altında olduğu, haklarında "rüşvet" suçundan işlem yapılan 4 kişinin ise dün adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Adliyeye dün sevk edilen şüphelilerden 2’sinin tutuklandığı kaydedildi.

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