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Siyaset Sedat Peker konuşuyor, onlar gaza geliyor! TKP'den 'bizi temsil edin' çağrısı
Siyaset

Sedat Peker konuşuyor, onlar gaza geliyor! TKP'den 'bizi temsil edin' çağrısı

Son genel seçimlerde yeterli üye sayısına ulaşamadıkları için seçimlere katılamayan Türkiye Komünist Partisi de firari mafya lideri Sedat Peker'i öne sürerek menfaat devşirmeye çalıştı.

Yeniakit Publisher
2021-06-08 19:08:00 - 2021-06-08 19:26:08
Sedat Peker konuşuyor, onlar gaza geliyor! TKP'den 'bizi temsil edin' çağrısı

 Yeniakit.com.tr 

BAE'ye sığınan firari mefya lideri Sedat Peker'in açıklamalarına bel bağlayan, kendi payına düşen hususlarda eyleme geçiyor. Son genel seçimlerde yeterli üye sayısı olmadığı için seçimlere katılamayan Türkiye Komunist Partisi (TKP), resmi internet sitesinden 'TKP’yi sen temsil et!' başlığı ile bir mesaj yayımladı.

Tarikat düşmanı TKP!

"TKP’nin tüm Türkiye’de temsil edilebilmesi için bize katıl!" denilen açıklamada, Peker'in videolarına göndermede bulunarak, "İktidarı ve muhalefetiyle düzeni temsil eden siyasi partilerin inandırıcılığı kalmamıştır. Tarikatlar, mafya ve suç çeteleri siyasetin belirleyici unsurlarından biri haline gelmiş durumda. Siyaset dünyası her tür çıkar ilişkisini gücünü artırmanın bir aracı olarak görüyor." ifadeleri kullanıldı.

Bir avuç TKP'li meydanlarda kargaşa aramıştı

Önceki haftasonu, Sedat Peker'in açıklamaları ile gaza gelen bir avuç TKP'li de Beşiktaş'ta bir eylem düzenlemişti. Eylemde, "Buradan ilan ediyoruz, tarikatlar yasaklanacak, mafya yargılanacak, sömürünün olmadığı bir ülkeyi kuracağız. Bu halk size asla boyun eğmeyecek." ifadeleri kullanılmıştı.

Bir avuç komünist meydana indi! 'Tarikatsiz düzen için buradayız'
Bir avuç komünist meydana indi! 'Tarikatsiz düzen için buradayız'

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Bir avuç komünist meydana indi! 'Tarikatsiz düzen için buradayız'

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Yorumlar

Putsavar

sedat peker rizeli bir vatansever ve ümmet fedaisidir.ya hak.
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