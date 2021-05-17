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Biyografi Sedat Peker kimdir? Sedat Peker kaç yaşında? Sedat Peker hayatı
Biyografi

Sedat Peker kimdir? Sedat Peker kaç yaşında? Sedat Peker hayatı

Sedat Peker hayatı ile Sedat Peker kim? sorusu merak ediliyor. Cezaevine düştüğünde Sedat Peker’in avukatlığını yapan Özge Yılmaz, Sedat Peker’in eşidir. Sedat Peker’in çocuklarından biri olan Boğaçhan Talha Peker, Diriliş Ertuğrul dizisinde Turalı karekterini oynamıştı. Sedat Peker çocukları isimleri: Serdar Han Peker, Celal Han Peker, Filiz Lina Peker, Boğaçhan Talha Peker’dir. Peki Sedat Peker kimdir? Sedat Peker nereli? Sedat Peker kaç yaşında? İşte Sedat Peker hayatı.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 11:44:00 - 2021-05-17 11:58:05
Sedat Peker kimdir? Sedat Peker kaç yaşında? Sedat Peker hayatı

Sedat Peker kimdir? Rizeli bir aileden gelen ve uzun süre Almanya'da yaşayan Sedat Peker, 26 Haziran 1971, Sakarya’da doğru. 1997'de Rize'de kaçakçı Abdullah Topçu'yu öldürmek suçundan savcı karşısına çıkan ve serbest bırakılan Sedat Peker'in iki adamı, aynı davadan müebbet hapse mahkûm olmuştur. Tehditle tahsilat yapmak, zorla alıkoymak, adam öldürmeye azmettirmek ve benzeri suçlardan yedi ay boyunca aranan Peker, teslim olacağını bildirerek 19 Ağustos 1998'de Romanya'dan Türkiye'ye getirildi.

Eylül 1998'de Peker ve adamları hakkında 7,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. 12 sanıkla birlikte çete oluşturmak suçundan yargılandığı davada, 24 Mayıs 1999'da tahliye edildi. Sekiz ay, yirmi dokuz gün cezaevinde bulundu.

2 Mart 2005 tarihinde Kelebek Operasyonu kapsamında tutuklandı. 31 Ocak 2007 tarihinde İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava sonucunda alınan kararda "çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek", "hürriyetinden yoksun bırakmak" ve "evrakta sahtecilik" gibi suçlardan dolayı toplam 14 yıl, 5 ay, 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. 21. Ağır Ceza Mahkemesinin uzun tutukluluk süreleri göz önünde bulundurularak cezasının 10 yıldan 5 yıla inmesiyle tahliye edildi.

Ergenekon davasında "silahlı terör örgütü kurma" suçuyla yargılanmıştır. Kelebek Operasyonu davasının bozulan bölümü yeniden karara bağlandı. Sedat Peker'e bir yıl, üç ay hapis cezası verildi. Böylece hükümlü olduğu süreye 1 yıl 3 ay daha eklenmiştir. 5 Ağustos 2013'te İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan Ergenekon davasında Sedat Peker'e 10 yıl hapis cezası verildi. 10 Mart 2014 tarihinde Özel yetkili mahkemelerin kararlarına ilişkin yasa değişikliği ve tutukluluk süresi beş yılı aştığı için mevzuat gereği tahliye edildi.

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