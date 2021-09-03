Sedat Peker, Kılıçdaroğlu hayranı oldu

Geçtiğimiz günlerde FOX TV’de yayınlanan bir programa konuk olan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, her zaman yaptığı gibi yine AK Parti'yi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

Konuşmasında konuyu Sedat Peker'e getiren Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Erdoğan’ın Körfez ülkelerine söylemediği kalmadı. Onların da bize… Gönderdiğimiz malları boykot ettiler, Arap dünyasını da boykota çağırdılar. Şimdi yeniden Birleşik Arap Emirlikleri ile yakınlaşma çabasındaysalar, nedeni Sedat Peker’dir."

Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri uzun bir süredir sessizliğini koruyan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'i adeta mest etti.

Videoyu sosyal medya hesabından paylaştı

Sedat Peker, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle ilgili konuştuğu videoyu alıntılayarak sosyal medya hesabından paylaştı.