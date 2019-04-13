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Seçim 2019 Sayfası

Sedat Kılınç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç: “Seçim sonrasından ilk beklentimiz, faizlerin düşmesi ve sektörün hareketlenip stokların eritilmesi”

Sedat Kılınç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç, seçim sonrası değerlendirmelerde bulundu.

13 Nisan 2019 Cumartesi 13:43
Sedat Kılınç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç: “Seçim sonrasından ilk beklentimiz, faizlerin düşmesi ve sektörün hareketlenip stokların eritilmesi”

Sedat Kılınç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç, seçim sonrası değerlendirmelerde bulundu. İnşaat sektörünün hareketlenmesi ve vatandaşın ertelediği konut ihtiyaçlarının karşılanması konusunda, faizin önemli rolü olduğunu belirten Sedat Kılınç; “Seçim sonrasından ilk beklentimiz, faizlerin düşmesi ve sektörün hareketlenip stokların eritilmesi” dedi.


Yerel seçim sürecini değerlendiren ve seçim sonrası sektör olarak beklentilerini dile getiren Sedat Kılınç; “Şu an yaşadığımız seçim süreci, yerel bir seçim süreciydi. Seçim sonuçlandı ve demokrasi kazandı. Bir çok şehrimizde belediye başkanlarımız mazbatasını aldı. İş adamı olarak bizim asıl gündemimiz, devletimizin ekonomiye yönlenmesi. Çünkü, önümüzde 4 - 4 buçuk yıl kadar seçimsiz bir süreç var. Bu seçimsiz süreçte, ülkenin vatandaşları olarak hepimiz ekonomik olarak ülkemize ne kazandırabiliriz, ülkemizi her alanda nasıl ileriye götürebiliriz diye düşünmeliyiz. Biz de inşaat sektöründe bundan sonra yeni projelerimize odaklanacağız ve en hızlı şekilde nasıl teslim edeceğimizin üzerinde çalışmalar yapacağız. Sektörümüzün bu dönemde daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Özelikle faiz konusunda, ikinci çeyrekten sonra düşeceğini düşünüyorum. Faiz düşüşüyle beraber, konut sektörü yeniden hareketlenecek ve belki 4 - 5 yıl önce yaşandığı gibi sektör yeniden zirveye çıkacak. İnşaat sektörü lokomotif bir sektör ve ekonomiye de çok büyük katkı sağlayacaktır. Seçim sonrasından ilk beklentimiz, faizlerin düşmesi ve sektörün hareketlenip stokların eritilmesi. Bu sayede yeni projeler hayata geçecek ve ben bu sayede, ülke ekonomisinin yeniden şaha kalkacağını düşünüyorum. Bizim her bir vatandaş olarak daha çok çalışmamız, daha çok üretmemiz ve ekonomiye odaklanmamız gerek” dedi.


İlk beklentilerinin faizin düşmesi olduğunu ve yüksek faiz oranlarının ekonomiye zararı olduğunun altını çizen Kılınç, “Sektörümüzü etkileyen en önemli faktörlerden biri, faizin yüksek olması. Özelikle konut kredisi faizleri düştüğü an da ki devletimizin destekleriyle şu an da kısmi olarak düştü ama önümüzdeki dönemde merkez bankasının da faizleri düşürme kararını bekliyoruz. Biz iş dünyası olarak bunu bekliyoruz ve ekonomik göstergeler düşeceğini gösteriyor. Çünkü faizin yüksek olmasının ülkeye katkısı olmadığı gibi, büyümeye de engel oluyor. Faiz oranının düşmesiyle beraber ertelenen konut ihtiyaçlarının tekrar ön plana çıkıp satışları arttıracağını düşünüyorum. Bununla birlikte sektörde yeni bir hareketlilik başlayacaktır. Biz de yatırımlarımızı bu doğrultuda yapıyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 13:43
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