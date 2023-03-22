Sedat Erdem MHP Genel Merkezi'nde 28. Dönem milletvekili aday adaylığı başvurusunu yaptı

Ülkücü hareketin yakından tanıdığı ve bölgenin sevilen isimlerinden olan iş insanı Sedat Erdem, MHP İstanbul 1. Bölge Milletvekili Aday Adayı oldu..

MHP genel merkezine giderek adaylık başvurunu gerçekleştiren Sedat Erdem sonrasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü..

Sedat Erdem'in aday adaylığı bölgede hemşehrilerinde heyecan oluşturdu

Ordulular Çekmeköy Dernek Başkanlığı bir çok köy ve ilçe derneklerinde uzun yıllar görev alan hemşehrileri ile her daim bir arada olan Sedat Erdem’in Milletvekili aday adaylığı hermşehrileri tarafından heyecan yarattı.. Yıllardır toplumdan ayrılmayan ve her daim toplumlu iç içe olan Sedat Erdem’in MHP listelerinden aday olması bekleniyor..

Sedat Erdem 'önemli olan milletin gönüllerinde vekil olmak”

Çekmeköy MHP ilçe başlandığında hemşehrilerle ile basın açıklamasında bulunan Sedat Erdem sözlerine şöyle devam etti” Arkadaşlar öncelikle hepinize çok teşekkür ederim.. Basınınızın güzide temsilcileri ve çok değerli Sivil Toplum Kuruluşları temsilcilerimiz burada.. Dün olduğu gibi bu günde bir aradayız.. Ben yıllardır teşkilatımızın yıllardır emrinde oldum.. 16 yaşımdan 43 yaşıma kadar teşkşlarımızın her kademesinde görev alan bir kardeşiniz olarak 28. Dönem Milletvekili A.Adaylığı için sizlerle birlikteyim.. Aday olmasak dahi bir aday gibi seçimlerde çalışacağımdan hiç kimsenin şüphesi olmasın.. Takdir genel merkezimizinindir. Bizler davaya inanan ülkcücüleriz.. Milletimizin gönüllerinde camiamızın gönüllerinin vekili olalım yeter.. Mevlam hakımızda hayırlısını nasip etsin inşallah”dedi.

Sedat Erdem kimdir?

Ordu Mesudiye 1980 doğumlu olup ilköğretim ve ortaokulu Mesudiye’de tamamladıktan sonra lise eğitimini İstanbul’da tamamlamıştır. Uzun yıllar sivil toplum kuruluşlarında görev almıştır. Çekmeköy MHP İlçe Teşkilatının her kademesinde uzun yıllar siyaset yapmıştır.

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İş dünyasında ERDEM GRUP adı altında MEDYA, AJANS, İNŞAAT, MOBİLYA sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların yönetim kurulu başkanlığını yapmaktadır. İnşaat sektöründe 400 konutun üstünde başarılı projelere imza atarak Erdem İnşaat olarak müteahhitlik hizmeti vermeye devam edip ülke ekonomisine istihdam sağlamaktadır.

Çekmeköy Ordulular Derneği Başkanı, İstanbul Üçyollular Dernek Kurucu Başkanı, Armutlu Müteahhitler Derneği Başkanı, Mesudiye İş Adamları Derneği Kurucucu (MESİYAD) Başkan Yardımcısı, Karadeniz Dernekleri Platformu Birliği üyesi ve iş dünyasında ve sektöründe başarılı işlere imza atan 350 firmanın üzerinde üyesi bulunan Anadolu İş Dünyası Derneği (ASİAD) Genel Sekreterliğini yapmaktadır.

Bir çok yayın kuruluşlarında makale ve köşe yazarlığı yapan Sedat Erdem, sosyal sorumluluk projelerinde yer almış olup, eğitim, iş dünyası, üretim, tarım, spor alanlarında faaliyet gösteren milli değerlerin ve projelerin her daim ön planda olduğu her çalışmada öncü olan Sedat Erdem; evli, Kürşat, Mina ve Nisa olmak üzere 3 çocuk babasıdır.