SEDAŞ’tan 2020’ye kadar 544 milyon TL yatırım

Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce’nin elektrik dağıtım şirketi SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.) gerçekleştirdiği toplantıda 2018 yılını değerlendirerek, 2019 yılı hedeflerini paylaştı. SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz, SEDAŞ’ın 2016’da başlayan ve 2020’de tamamlanacak 3’üncü uygulama dönemindeki yatırım tutarının 544 milyon TL olacağını belirtti.

SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz başkanlığında gerçekleşen toplantıda SEDAŞ’ın 2018 yılındaki başarıları paylaşılarak, 2019 yılına dair hedefleri de aktarıldı. Toplantıda konuşan Dr. Necmi Odyakmaz 2018 yılının SEDAŞ için başarılı geçtiğini belirterek, SEDAŞ’ın şirket karnesinde yer alan tüm hedeflerine ulaştığını söyledi. Odyakmaz emeği geçen tüm SEDAŞlılara da ayrı ayrı teşekkür etti.

Sözlerine 2019 planlarıyla devam eden Odyakmaz, “2019 yılında müşteri memnuniyeti, iş güvenliği, verimlilik, en öncelikli konularımız olacak. Şirketimizin faaliyet alanı itibariyle özellikle sahada çalışan arkadaşlarımıza çok önemli görevler düşüyor. Ekip ruhu ve azim ile bu yılı da çok başarılı bir şekilde noktalayacağımıza eminim” dedi.

Dr. Necmi Odyakmaz, SEDAŞ’ın Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce de 20 bin kilometrekarede 43 ilçe ve 52 Belediye ve 1344 mahalle ile 766 Köyde, toplam 3,6 milyon nüfusa kar kış, yağmur çamur demeden, vatandaşların elektrik enerjisine sürekli ve kesintisiz bir şekilde erişimini sağlamak üzere 7/24 hizmet verdiğini belirtirken, SEDAŞ’ın 2019 yılında müşteri memnuniyeti felsefesinin tüm paydaşlarıyla daha iyi ilişkiler geliştirmek olduğunu, müşteri memnuniyetini arttırma yönündeki yatırım ve dağıtım çalışmalarının bu sene de tüm hızıyla devam edeceğini söyledi. Odyakmaz, konuşmasında, “Şirketimiz sorumluluk alanı içerisinde elektrik dağıtım hizmetlerimiz mesai sınırlaması olmaksızın, 365 gün 7/24 çalışılarak kesintisiz bir şekilde yürütülmektedir. Bu bağlamda 3’üncü uygulama dönemi olan 2016-2020 yılları için SEDAŞ 544 MilyonTL yatırım hedefini yüzde yüz oranında gerçekleştirecek, vatandaşlarımız için elektrik dağıtım hizmetinin en iyi şekilde verilmesini sağlayacaktır. SEDAŞ olarak, ülkemiz ve milletimiz için katma değer oluşturmaya, müşteri odaklı bir şirket olarak günümüz koşullarında değişen müşteri beklentilerine göre gerekli aksiyonları da almaya devam edeceğiz. Bu ailenin parçası olmaktan büyük gurur duyuyor; 2019 yılında da başarılı çalışmalara yine hep birlikte imza atacağımıza, önümüzdeki dönemde de el ele, birlik ve beraberlik içerisinde hızla ilerleyeceğimize inanıyorum” diye konuştu.

SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz başkanlığında gerçekleşen SEDAŞ 2019 İletişim ve Değerlendirme Toplantısı’na SEDAŞ’ın direktörleri, grup müdürleri, departman yöneticileri ile süreç sorumluları ve uzmanları katıldı. Dr. Necmi Odyakmaz’ın konuşmasının ardından SEDAŞ’ın İcra Başkan Yardımcısı, Dağıtım, Regülasyon ve Finans Direktörleri ile insan kaynakları departmanı yöneticisi de sunumlarını gerçekleştirirken, SEDAŞ’ın şirket toplantısında, bir panel ve iki farklı eğitim sunumu da yapıldı. Duygu Alptekin Gürsu “Çevik Lider, Çevik Takım” konulu sunumu yaparken, Halil İbanoğlu da SEDAŞ’ın fırsat eşitliği projesi kapsamında yapılan çalışmaların anlatıldığı sunumun ardından,“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” konu başlıklı eğitimi verdi.