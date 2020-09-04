Seda Sayan'dan 'yandaş' sorusuna net cevap: Kılıçdaroğlu ve Akşener davet etti de gitmedim mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın birçok etkinliğe davet ettiği sanatçılardan Seda Sayan, Haber Global televizyonunda Jülide Ateş’in sunduğu programa konuk oldu.

“Yandaş mısınız?”

Programda kendisine sorulan sorulara içtenlikle cevap veren Seda Sayan, "Seda Sayan 'Yandaş' sanatçı mı?" sorusuna ise sert tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlerine katıldığı için kendisine “Cumhurbaşkanı yalakası” denildiğini belirten Sayan, "Bana 'cumhurbaşkanı yalakası diyorlar.' Bir Cumhurbaşkanı sizi davet ediyor. Sadece neden Recep Tayyip Erdoğan konuşuluyor? Sayın Kılıçdaroğlu ya da Akşener çağırdı da gitmedik mi?" diye sordu.

“Kılıçdaroğlu ve Akşener davet etti de gitmedim mi?”

Geçtiğimiz yıllarda Zeytin Dalı Harekatı’na katılan Mehmetçiklere moral vermek için aralarında İbrahim Tatlıses, Hidayet Türkoğlu, Necati Şaşmaz, Ajda Pekkan, Yavuz Bingöl, Hülya Koçyiğit, Sibel Can ve Kenan Sofuoğlu gibi ünlü isimlerin de bulunduğu heyetle Hatay’a ziyarette bulunmuştu.

Hatay’ı ziyaret eden sanatçılara ateş püsküren İYİ Parti Genel başkanı Meral Akşener, "İktidara gelirsek o sanatçılara selam vermeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Akşener’in sanatçıları hedef alan sözlerini hatırlatan Seda Sayan, "Meral Akşener'in bence en büyük gafıydı. "Biz bu sanatçıları tanımayacağız" dedi. Söylediğim lafın arkasındayım. Sayın Kılıçdaroğlu ve Akşener davet etti de gitmedik mi?" açıklamasında bulundu.

“Bu Erdoğan düşmanlığı”

Daha önceden de çok sayıda siyasetçinin davetlerine icabet ettiğini hatırlatan Seda Sayan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetlerine katılmasına gelen tepkiler “Erdoğan düşmanlığı” olarak değerlendirdi.

Sayan "Oraya gitmek taraf olmak değildir. Abuk subuk hale getirildi. Siyasetçi değişir, sanatçı durur. Bunu o zaman Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı olarak görüyorum. Geçmişte onca siyasetçinin davetine gittik. Bunlar konuşulmadı da neden bu davet konuşuluyor." dedi.