SED yardımı alan aileler, ekim ayında ödemelerin hangi gün hesaplara geçeceğini araştırmaya başladı. Peki, SED ödemeleri hesaplara yatırıldı mı?

SED yardımı nedir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından muhtaç ve yoksul ailelere yönelik olarak yapılan Sed yardımı ile ihtiyaç sahibi ailelerinin çocuklarının beslenme, sağlık ve eğitim vb. asgari ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri amaç ediniyor.

Geçici süreliğine ya da düzenli olarak yapılabilen SED yardımından ilköğretim, ortaöğretim, lise ya da üniversite çağında eğitim görmekte olan çocukları olan aileler yararlanabiliyorlar.

SED yardımı paraları yattı mı ne zaman yatacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "SED hizmetimiz de çocuklarımızın korunması ve desteklenmesine yönelik uygulamalarımızdan biri. Çocuklarımızın ekonomik nedenlerden dolayı ailelerinden uzak kalmaları yerine aile bütünlüğünü koruyacak, onların eğitimlerini aksatmayacak destekler sağlıyoruz. Çocuklarımızın toplumsal hayata en sağlıklı şekilde katılması her zaman önceliklerimiz arasında geliyor. Bu çerçevede SED, her ay ailelerimizin hesaplarına düzenli yatırılıyor. İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için ekim ayında 170.596.000 TL ödeme yapacağız" açıklamasında bulundu.

Bakan Yanık, SED kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere her bir çocukları için ortalama 1259 lira destek verildiğini belirtti. Yanık, SED ödemelerinin 15 Ekim’e kadar tamamlanacağını ifade etti.

SED ödemeleri 12 Ekim’de hesaplara yatırılmaya başladı. Ödemelerin 15 Ekim’e kadar tamamlanacağı açıklandı.