SED yardımı ne zaman yatacak? Kasım SED yardımı yattı mı? SED yardım sorgulama ekranı

SED yardımı; çocuklarının asgari ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelere yapılıyor. Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) ödemelerinin ne zaman başlanacağı SED yardımı alanlarca sorgulanıyor. İhtiyaç sahibi ailelere çocukları için Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) desteği verilmeye devam ediyor. SED yardımı ödemeleri hakkında detaylar belli oldu. Peki kasım 2021 SED yardımı ne zaman yatacak?

SED yardımı ne zaman yatacak?

Kasım 2021 SED yardımı ödemeleri resmen başladı. İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için her ay düzenli olarak yapılan SED ödemeler, 15 Kasım'a kadar hesaplara yatacak. SED yardımı sorgulama ekranı için tıklayın

SED yardımı kimler alır?

Sosyal ve Ekonomik Destek yardımından kimlerin yararlanabileceğini yani bu yardımın kimlere verildiğini aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

Daha önce hakkında sosyal hizmet kuruluşunda bakım tedbiri kararı verilen ve bu kuruluşlarda bakılan ancak SED yardımı aldıkları takdirde ailesi ve yakınları tarafından bakılabilecek durumda olan çocuklar,

Ekonomik yoksunluk içerisinde olan, bu yüzden de SED yardımı almadıkları takdirde muhtaç duruma düşecek olan, haklarında bakım tedbiri kararı verilmemiş olan, ailesi SED yardımı aldığı takdirde ailesi ya da yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar,

Hakkında bakım tedbiri kararı verilen, ancak yaş sınırını dolduran, sosyal hizmet kuruluşundan ya da kendisine bakan koruyucu aile yanından ayrıldıktan sonra iş ve meslek edindirme kurslarına ya da eğitimlerine devam edenler,

Hakkında bakım tedbiri kararı verilmiş olup, yaş sınırını dolduran, sosyal hizmet kuruluşundan ya da koruyucu aileden ayrıldıktan sonra iş ve meslek sahibi olmayı başaramamış, SED yardımı ile desteklenmedikleri halde muhtaç duruma düşecek olan gençler,

Olağanüstü afet, felaket, kaza, hastalık vb. durumlardan ötürü kendisine ve ailesine bakacak maddi gücü ve çalışma gücü olmayan ya da ölümcül bir hastalık yüzünden ameliyat olmaları gereken veya vefat eden kişilerin çocukları SED yardımından yararlanabiliyor.