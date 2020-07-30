SED ödemeleri yapıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çocukların bayram coşkusunu yaşamaları; ailelerin ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ödemeleri erkene aldıklarını belirtti. Selçuk, “Bayram öncesi SED hizmetinden yararlanan 131 bin çocuğumuz için 138 milyon TL ödeme yaptık. SED’le çocuklarımızı aile yanında destekliyoruz. Aile bütünlüğünü koruyor ve çocuklarımızın üstün yararını gözetiyoruz” dedi.

Ödemelerin tüm çocuklar ve aileleri için hayırlı olmasını dileyen Selçuk, “Yavrularımızın ve yakınlarının mübarek Kurban Bayramlarını tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.