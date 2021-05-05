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Ekonomi SED ödemeleri hangi tarihte yapılacak?
Ekonomi

SED ödemeleri hangi tarihte yapılacak?

Aile bütünlüğünü korumak ve ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından organize edilen Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ödemeleri için tarih bilgisi paylaşıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, SED ödemelerine ilişkin sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Söz konusu ödemelerin Ramazan Bayramı öncesinde yatırılıp yatırılmayacağı merak konusu olmuştu. Peki, SED ödemeleri hangi tarihte yapılacak? SED ödemeleri Bayram’dan önce yatar mı?

Yeniakit Publisher
2021-05-05 13:22:00 -
SED ödemeleri hangi tarihte yapılacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) ödemelerinin hangi tarihte yapılacağını duyurdu. SED ödemelerinin ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına yatacağını ifade eden Yanık, çocukların ailelerinin yanında büyümelerini önemsediklerini belirtti.

Türkiye’de 139 bin çocuk, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) programından faydalanmaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, SED ödemeleri için 159 milyon TL ödeme yapılacağını ifade etti. Bakan Yanık, söz konusu ödemlerin Ramazan Bayramı'ndan önce ilgili kişilerin hesaplarına yatırılacağını belirtti.

Bakan Yanık, mayıs ayı içerisinde Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) alan 139 bin çocuk için 159 milyon TL ödeme yapacaklarını açıkladı.

SED ödemeleri hangi tarihte yapılacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) ödemelerinin Ramazan Bayramı'ndan önce ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına aktarılacağını açıkladı.

Bakan Yanık SED ödemelerinin bugün itibarıyla başlayacağını ifade etti.

Söz konusu ödemelerin 12 Mayıs tarihine kadar hesaplara aktarılacağını söyleyen Bakan Yanık, tüm çocuklar ve ailelerin Ramazan Bayramı’nı şimdiden tebrik etti.

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