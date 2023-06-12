Seçmenlerini aptal yerine koymaya başladılar! Faik Öztrak'tan yerel seçim açıklaması

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, yerel seçime ilişkin açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında sandığa gömülen CHP'nin sözcüsü, utanmadan Erdoğan'ın aldığı yüzde elli oyu şöyle değerlendirdi: Ülkede her iki seçmenden birinin Erdoğan’a karşı.

"Biz ülkemizin içinde olduğu sıkıntıların farkındayız." diyen Öztrak, "Tüm bu şartlar altında her iki vatandaşımızdan birinin Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu’na verdiği oyu dağıtmadan, örgütümüzü, rekabetçi bir ortamda yenilemeyi değişen, tazelenen kadrolarımızla mahalli idareler seçimini, açık ara kazanmayı hedefliyoruz." ifadeleri ile seçmenini aptal yerine koydu.

Faik Öztrak, partinin genel başkanlık koltuğu için süren üstü örtülü savaşa değinmezken, sözlerine şöyle devam etti:

Genel Başkanımız ilk olarak MYK’sını yeniledi. MYK’mız da ilk iş olarak kongreler takvimini başlattı. Mümkün olan en kısa sürede kongreler süreci Parti Meclisimizin uygun gördüğü bir tarihte Kurultayımızla taçlanacaktır. Bu süreç devam ederken önümüzdeki yerel seçimleri kazanmak için parti üyesinden Genel Başkanımıza kadar partimizin her bir ferdi var gücüyle çalışacaktır. Hedefimiz bu seçimlerde hükümeti tarihi bir yenilgiye uğratmaktır.

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