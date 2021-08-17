  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Mehmetçikten büyük operasyon!
Afganistan'ın baş aktörü Bush'tan yeni açıklama
Beşiktaş'tan Batshuayi açıklaması
Fener acilen forvet arıyor!
Gündem Seçmenle kavga eden Akşener Bayburt'u karıştırdı
Gündem

Seçmenle kavga eden Akşener Bayburt'u karıştırdı

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ittifak yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bayburt'ta vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-17 13:43:00 -
Seçmenle kavga eden Akşener Bayburt'u karıştırdı

10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile ittifak yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gittiği şehirlerde vatandaşların tepkisini çekiyor.

Bu durum karşısında kontrolünü kaybeden Akşener, seçmenle kavga etmeyi sürdürüyor.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Akşener, Gümüşhane'den Bayburt'a geçti.

Sivas'ın ardından Bayburt'ta da 'FETÖ' tepkisi

Geçtiğimiz günlerde gittiği Sivas'ta 'FETÖ'cü' olarak nitelendirilen ve tepki çeken Meral Akşener'e Bayburtlu vatandaşlarda "FETÖ'cü" dedi.

"Recep Tayyip Erdoğan" slonganları

İYİ Partililer ile bazı vatandaşlar arasında yumruklu kavga yaşandı. Arbede güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sonlandırıldı.

Yaşanan olayın ardından vatandaşlar İYİ Partilileri yuhalayarak "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları attı.

Seçmenle kavga eden Akşener kontrolü kaybetti! Kullandığı ifade siyasete hiç yakışmadı
Seçmenle kavga eden Akşener kontrolü kaybetti! Kullandığı ifade siyasete hiç yakışmadı

Gündem

Seçmenle kavga eden Akşener kontrolü kaybetti! Kullandığı ifade siyasete hiç yakışmadı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay