Seçmenle kavga eden Akşener Bayburt'u karıştırdı
Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ittifak yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bayburt'ta vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.
10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile ittifak yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gittiği şehirlerde vatandaşların tepkisini çekiyor.
Bu durum karşısında kontrolünü kaybeden Akşener, seçmenle kavga etmeyi sürdürüyor.
Tüm bu gelişmeler yaşanırken Akşener, Gümüşhane'den Bayburt'a geçti.
Sivas'ın ardından Bayburt'ta da 'FETÖ' tepkisi
Geçtiğimiz günlerde gittiği Sivas'ta 'FETÖ'cü' olarak nitelendirilen ve tepki çeken Meral Akşener'e Bayburtlu vatandaşlarda "FETÖ'cü" dedi.
"Recep Tayyip Erdoğan" slonganları
İYİ Partililer ile bazı vatandaşlar arasında yumruklu kavga yaşandı. Arbede güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sonlandırıldı.
Yaşanan olayın ardından vatandaşlar İYİ Partilileri yuhalayarak "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları attı.