Seçmeli dersler ne zamana kadar yapılacak? 4., 5., 6., 7., 8. sınıfta hangi dersler seçmeli?

Son dakika haberine göre; Milli Eğitim Bakanlığı, seçmeli dersler için tercih sürecinin olumsuz hava şartları nedeniyle 7 Şubat saat 17.00'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığıdan, seçmeli derslerdeki tercih süresiyle ilgli flaş karar geldi. Öğrencilerin okullarda açılmasını istedikleri seçmeli dersler için yarın sona erecek tercih süreci, 7 Şubat saat 17.00'ye kadar uzatıldı. Ortaokul ve liselerde seçmeli derslerin seçimi için tercih süreci, olumsuz hava şartları nedeniyle öğrencilerin okula gidememesi dolayısıyla gelen talepler doğrultusunda Bakanlık tarafından uzatıldı.

Seçmeli ders kaçıncı sınıfta başlıyor?

4. Seçmeli derslerden birden fazla sınıf düzeyinde alınabilecek derslerin öğretim programları modüler bir yapıda oluşturulacaktır. Öğrenciler bu derslerden herhangi birini, 5-8. sınıf arasında herhangi bir sınıfta ya da sürekli olarak alabileceklerdir.

2021-2022 eğitim-öğretim yılında okutulacak seçmeli dersler hangileri?

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından 2021-2022 eğitim-öğretim yılında okutulacak seçmeli dersler ile ilgili duyuru yayımladı. 2021-2022 eğitim-öğretim yılında okutulacak seçmeli dersler ile ilgili;

Ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda okuyacak öğrencilerimiz ilgi (a) Çizelge doğrultusunda, imam hatip ortaokullarında okuyacak öğrencilerimiz ise ilgi (b) Çizelge'de belirtildiği şekilde 2021-2022 eğitim öğretim yılında okumak istedikleri seçmeli derslerini belirleyeceklerdir.

İlgi (a) ve (b) Kurul Kararı eki Çizelge'lerin seçmeli dersler bölümünün "Sanat ve Spor" alanı altında 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5, 6, 7 veya 8. sınıflarında 1 (bir) kez okutulmak üzere "Satranç" dersi eklenmiştir. Buna göre 2021-2022 eğitim öğretim yılına yönelik seçmeli ders işlemlerinde "Satranç" dersi de dikkate alınacak, öğrenci ve velilerimiz bu konuda bilgilendirilecektir.

Seçmeli derslerin kaç kez ve kaç saat seçilebileceği ilgi (a) ve (b) Çizelge'lerde belirtilmiş olup seçmeli derslerin amacı, tanıtımı ve seçimine yönelik yapılacak işlemler konusunda öğrenci ve velilerimize okul müdürlüklerimizde şube rehber öğretmeni ve rehberlik öğretmeni/rehberlik ve psikolojik danışmanları aracılığıyla uzaktan çevrimiçi toplantı, e-posta, telefon gibi elektronik ortamlarda bilgilendirme yapılacak ve özellikle ortaokul veya imam hatip ortaokuluna geçecek olan ilkokul 4. sınıf öğrencilerimiz için yapılacak bilgilendirmelerde sınıf öğretmenlerimiz rehberlik edeceklerdir.

İlgi (a) Çizelge'nin "Açıklamalar" bölümünün 2 nci maddesine göre; ortaokullarda seçmeli ders uygulaması konusunda esneklik sağlanacak ve her okul yönetimi kendi imkânları doğrultusunda Çizelge'nin seçmeli dersler bölümünde yer alan azami 10 dersten (aşağıda belirtilen dersler/modüller de dikkate alınarak) bir grup oluşturacak ve öğrenciler kendi okullarında okul yöneticileri tarafından oluşturulan gruptan derslerini seçeceklerdir.

Seçmeli derste sayı kaç?

Okullarda en az 10 öğrencinin aynı dersi seçmesi durumunda ilgili seçmeli ders okutulabilecektir.

Okullarda ilgili alanda yeterli sayıda öğretmenin bulunmadığı derslerin seçilmesi hâlinde öncelikle diğer okullardan maaş/ek ders karşılığı görevlendirmeler yoluyla öğretmen temin edilecek, bunun da mümkün olmadığı hâllerde ücretli öğretmen görevlendirilmek suretiyle bu dersler açılıp okutulabilecektir.

Yaşayan Diller ve Lehçeler (5, 6, 7 ve 8. sınıflar) dersi kapsamında okutulan;

- Adığece (Kiril Alfabesine göre),

- Adığece (Latin Alfabesine göre),

- Abazaca,

- Kurmancca,

- Zazaca,

- Lazca,

- Gürcüce,

- Boşnakça,

- Arnavutça

dersleri ilgi (a) ve (b) Çizelge'lerde açık bir şekilde yer almadığından öğrencilerimiz ve velilerimize söz konusu derslere yönelik bilgilendirme yapılacaktır.

8. İlgi (a) ve (b) Çizelge'de yer alan "Yabancı Dil (Bakanlar Kurulu Kararıyla Kabul Edilen Diller)" kapsamında örgün eğitim kurumlarında söz konusu yabancı diller okul müdürlüklerinin imkân ve şartları kapsamında, kendileri tarafından hazırlanıp Bakanlığımız tarafından onaylanacak öğretim programları doğrultusunda okutulabilecektir.

9. İlgi (a) ve (b) Çizelge'lerin "Seçmeli Dersler" bölümünde yer alan;

a) "Spor ve Fiziki Etkinlikler" dersine ait Öğretim Programı

-Basketbol,

-Atletizm,

-Okçuluk,

-Yüzme,

-Bisiklet,

-Tenis

b) "Görsel Sanatlar" dersine ait Öğretim Programı

-Resim,

-Grafik Tasarım,

-Seramik,

-Ebru,

-Tezhip,

-Minyatür

c) "Müzik" dersine ait Öğretim Programı

-Genel Müzik Eğitimi,

-Bağlama (Saz),

-Gitar,

-Keman,

-Piyano,

-Ut,

-Türk Halk Müziği Koro

şeklinde modül olarak hazırlanmış olup e-okulda da öğrencilerimize seçmeli ders seçeneği olarak sunulmuştur.

10. Öğrencilerimizin ilgi ve yetenekleri, okulun fiziki durumu, insan kaynağı vb. dikkate alınarak öğretim programının içeriğine uygun olarak okul müdürlüklerince belirlenen farklı spor (futbol, voleybol vb.) ve sanat alanlarındaki çalışmalar e-okulda ilgili bölümde yer alan "DİĞER" seçeneğiyle belirtilerek öğrencilerin seçmesi sağlanabilecektir.

11. Ortaokul 5. sınıflarda ilgi (a) Çizelge'nin 7 nci maddesi ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıflarında ilgi (b) Çizelge'nin 4 üncü maddesi gereğince 2021-2022 eğitim öğretim yılında yabancı dil ağırlıklı uygulama yapmak isteyen okullarda ilgili maddede belirtilen zorunlu ve seçmeli ders saatleri dikkate alınarak öğrencilerin ders seçimi ve kitap ihtiyacı belirlenecektir.

Ortaokul seçmeli dersler hangileri?

Ortaokullarda öğrenciler seçmeli ders ile istedikleri dersi alabielcekler. Peki Ortaokul seçmeli dersler hangileri?

6. sınıfta seçmeli ders hangileri?

Kur'an-ı Kerim

Okuma Becerileri

Yazarlık ve Yazma Becerileri

Yaşayan Diller ve Lehçeler

Yabancı Dil (Bakanlar Kurulu Kararı İle Kabul Edilen Diller)

Bilim Uygulamaları

Matematik Uygulamaları

Görsel Sanatlar (Resim, Geleneksel Sanatlar, Plastik Sanatlar vb.)

Müzik

Spor ve Fiziki Etkinlikler (Alanlara Göre Modüller Oluşturulacaktır)

Drama

Zeka Oyunları

Halk Kültürü

"Şehrimiz..."

Hukuk ve Adalet

7. sınıfta sadece seçmeli ders var mı?

Kur'an-ı Kerim

Yazarlık ve Yazma Becerileri

Yaşayan Diller ve Lehçeler

İletişim ve Sunum Becerileri

Yabancı Dil (Bakanlar Kurulu Kararı İle Kabul Edilen Diller)

Bilim Uygulamaları

Matematik Uygulamaları

Çevre Eğitimi

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım

Görsel Sanatlar (Resim, Geleneksel Sanatlar, Plastik Sanatlar vb.)

Müzik

Spor ve Fiziki Etkinlikler (Alanlara Göre Modüller Oluşturulacaktır)

Zeka Oyunları

Halk Kültürü

"Şehrimiz..."

Medya Okuryazarlığı

Hukuk ve adalet

Düşünme Eğitimi

8. sınıfta seçmeli ders var mı?

Kur'an-ı Kerim

Okuma Becerileri

Yazarlık ve Yazma Becerileri

Yaşayan Diller ve Lehçeler

İletişim ve Sunum Becerileri

Yabancı Dil (Bakanlar Kurulu Kararı İle Kabul Edilen Diller)

Bilim Uygulamaları

Matematik Uygulamaları

Çevre Eğitimi

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım

Görsel Sanatlar (Resim, Geleneksel Sanatlar, Plastik Sanatlar vb.)

Müzik

Spor ve Fiziki Etkinlikler (Alanlara Göre Modüller Oluşturulacaktır)

Drama

Zeka Oyunları

Halk Kültürü

"Şehrimiz..."

Ortak Türk Tarihi

Medya Okuryazarlığı

Hukuk ve Adalet

Düşünme Eğitimi

2021-2022 eğitim öğretim takvimi

Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 04 Şubat 2022 Cuma günü sona erecektir. İkinci dönem, 07 Şubat 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecektir. İkinci dönem ara tatili, 11 Nisan 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 15 Nisan 2022 Cuma günü sona erecektir. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacaktır.