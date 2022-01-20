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Eğitim Seçmeli ders tercih süresi uzatıldı
Eğitim

Seçmeli ders tercih süresi uzatıldı

Ortaokul ve liselerde seçmeli derslerin seçimi için tercih süreci, olumsuz hava şartları nedeniyle öğrencilerin okula gidememesi dolayısıyla gelen talepler doğrultusunda Bakanlık tarafından uzatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-20 11:42:00 - 2022-01-20 11:50:55
Seçmeli ders tercih süresi uzatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, seçmeli dersler için tercih sürecinin olumsuz hava şartları nedeniyle 7 Şubat saat 17.00’a kadar uzatıldığını açıkladı.

Seçmeli dersler ne zamana kadar yapılacak?

Ortaokul ve liselerde seçmeli derslerin seçimi için tercih süreci, olumsuz hava şartları nedeniyle öğrencilerin okula gidememesi dolayısıyla gelen talepler doğrultusunda Bakanlık tarafından uzatıldı. MEB, 'Öğrencilerin okullarda açılmasını istedikleri seçmeli dersler için yarın sona erecek tercih süreci, 7 Şubat saat 17.00'ye kadar uzatıldı.' açıklamasında bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen açıklama şu şekilde:

Öğrencilerin okullarda açılmasını istedikleri seçmeli dersler için yarın sona erecek tercih süreci, 7 Şubat saat 17.00'ye kadar uzatıldı. Ortaokul ve liselerde seçmeli derslerin seçimi için tercih süreci, olumsuz hava şartları nedeniyle öğrencilerin okula gidememesi dolayısıyla gelen talepler doğrultusunda Bakanlık tarafından uzatıldı.

 

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