  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Çekemeyen anten taksın

Binali Yıldırım, Sinan Oğan görüşmesinin ayrıntılarını açıkladı

Kudüs'te ırkçı sloganlar! Ellerinde İsrail bayrakları ile yürüyüş: Yıllar önceki tarihi olay tekrar hatırlandı

Ali İhsan Yavuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki anketi açıkladı

HÜRJET ve KIZILELMA’nın donanma versiyonu geliyor! Tarih verildi

Meksika’daki yanardağda patlamalar! Tatil kararı

Petrol şirketinden kur iddialarına yalanlama: İkili kur '+1,5 TL' açıklaması! İddialarına yanıt verdi

Can Ataklı CHP'ye ateş püskürdü: Allah belanızı versin!

Rusya'da hipersonik füzenin mimarı olan bilim insanları tutuklandı

İlk turu bilen SONAR, ikinci tur anket sonucu için tarih verdi
Gündem Seçinin ilk tur sonucunu en iyi o bilmişti! İkinci turu küsuratına kadar verdi
Gündem

Seçinin ilk tur sonucunu en iyi o bilmişti! İkinci turu küsuratına kadar verdi

Yeniakit Publisher
2023-05-19 07:42:00 -
Seçinin ilk tur sonucunu en iyi o bilmişti! İkinci turu küsuratına kadar verdi

Hakan Bayrakçı, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuyla ilgili 3 senaryo üzerinden, Sinan Oğan'ın oylarının dağılım tahminini paylaştı. Sonar daha önce, ikinci turda Erdoğan'ın yüzde 52,1; Kılıçdaroğlu'nun 47,9 oy alacağını açıklamıştı.

14 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için sandık başına giden Türkiye, ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimleri için 28 Mayıs'ta sandık başında olacak.

Yüzde 49,52 oy alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yüzde 44,88 oy alan Kemal Kılıçdaroğlu ikinci turda yarışmaya hazırlanıyor.

 

OĞAN KİMİ DESTEKLEYECEK?

İlk turda yüze 5,17 oy oranına sahip olan Sinan Oğan'ın ikinci turda kime destekleyeceği sorusu seçimin anahtarlarından biri.

Seçimlerin ikinci tura kalacağını ve adayların oy oranlarını doğruya yakın şekilde tahmin eden Sonar Araştırma'nın sahibi Hakan Bayrakçı, ikinci tura dair açıklamalarda bulundu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

İlk tur için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranının yüzde 48,8; Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranının yüzde 44,1 ve Sinan Oğan'ın oy oranını yüzde 3,5 olarak açıklayan Bayrakçı, CNN Türk'te; Oğan'ın oylarının ikinci turda nasıl dağılacağını dair öngörüsünü paylaştı.

Sonar, Mayıs ayında yaptığı araştırmada, ikinci turda Erdoğan'ın yüzde 52,1; Kılıçdaroğlu'nun 47,9 oy alacağını açıklamıştı.

 

3 SENARYO

Henüz bir anket sonucuna ulaşmadıklarını sadece tahminlerini açıkladığının altını çizen Bayrakçı, 3 farklı senaryoya göre muhtemel oy geçişlerini belirtti.

Bayrakçı; Sinan Oğan'ın tarafsız kalma, Erdoğan'ı destekleme veya Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararına göre yüzde 5.2'lik oy dağılımının nasıl olacağını şu şekilde tahmin etti:

 

Sinan Oğan tarafsız kalırsa;

Yüzde 1.8 Kemal Kılıçdaroğlu'na gider

Yüzde 1,8 Recep Tayyip Erdoğan'a gider

Yüzde 1.6 sandığa gitmez

 

Sinan Oğan, ikinci turda Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldığını açıklarsa;

Yüzde 2,2 Kemal Kılıçdaroğlu'na gider

Yüzde 1,0 Recep Tayyip Erdoğan'a gider

Yüzde 2,0 sandığa gitmez

 

Sinan Oğan, ikinci turda Erdoğan'ı destekleme kararı aldığını açıklarsa;

Yüzde 1,8 Kemal Kılıçdaroğlu'na gider

Yüzde 2,0 Recep Tayyip Erdoğan'a gider

Yüzde 1,4 sandığa gitmez

 

Hakan Bayrakçı son anket bombasını patlattı
Hakan Bayrakçı son anket bombasını patlattı

Gündem

Hakan Bayrakçı son anket bombasını patlattı

Hakan Bayrakçı CHP'yi titretecek sonuçları paylaştı
Hakan Bayrakçı CHP'yi titretecek sonuçları paylaştı

Gündem

Hakan Bayrakçı CHP'yi titretecek sonuçları paylaştı

Hakan Bayrakçı canlı yayında 14 Mayıs anketini açıkladı! Seçim 1. turda bitiyor mu?
Hakan Bayrakçı canlı yayında 14 Mayıs anketini açıkladı! Seçim 1. turda bitiyor mu?

Gündem

Hakan Bayrakçı canlı yayında 14 Mayıs anketini açıkladı! Seçim 1. turda bitiyor mu?

Seçim sonuçlarına yakın anket yayımlayan Hakan Bayrakçı'dan yeni tahmin: İkinci turda o isim kazanır
Seçim sonuçlarına yakın anket yayımlayan Hakan Bayrakçı'dan yeni tahmin: İkinci turda o isim kazanır

Gündem

Seçim sonuçlarına yakın anket yayımlayan Hakan Bayrakçı'dan yeni tahmin: İkinci turda o isim kazanır

Hilmi Daşdemir, ikinci turda Erdoğan'ın alacağı oyu açıkladı
Hilmi Daşdemir, ikinci turda Erdoğan'ın alacağı oyu açıkladı

Gündem

Hilmi Daşdemir, ikinci turda Erdoğan'ın alacağı oyu açıkladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23