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Medya Seçimlerle ilgili flaş iddia
Medya

Seçimlerle ilgili flaş iddia

AK Parti çevrelerinde seçimler için tek bir tarihin konuşulduğunu, bunun da 14 Mayıs olduğunu belirten Mehmet Barlas, "Yani 18 Haziran seçimleri 35 gün kadar geri çekilecek. Bu da elbette bir erken seçim sayılmaz" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 13:07:00 -
Seçimlerle ilgili flaş iddia

AK Parti çevrelerinde seçimler için tek bir tarihin konuşulduğunu, bunun da 14 Mayıs olduğunu belirten Mehmet Barlas, "Yani 18 Haziran seçimleri 35 gün kadar geri çekilecek. Bu da elbette bir erken seçim sayılmaz" dedi.

Barlas, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Türk siyasetinde en çok konuşulan konu "erken seçim"dir. Geçmişte ülke ne zaman yönetilemez hale gelse, koalisyonlar ne zaman çıkmaza girse erken seçim konuşulurdu. AK Parti iktidarıyla birlikte erken seçim tartışmaları da siyasi lügatimizden çıktı.

2022 yılının Ekim ayında baskın bir seçim yapılacağı söylenmişti. Gerçek olmadığı anlaşıldı. 2023 yılı geldi çattı. Şimdi şubat-mart aylarında bir seçim olacağı konuşuluyor. Şimdiden söyleyeyim, bu iddia da gerçekleşmeyecek.

AK Parti çevrelerinde tek bir tarih konuşuluyor: "14 Mayıs."

Yani 18 Haziran seçimleri 35 gün kadar geri çekilecek. Bu da elbette bir erken seçim sayılmaz.

Nedenine gelince...

Bildiğiniz gibi okullar 16 Haziran'da yaz tatiline giriyor. 28 Haziran'da ise Kurban Bayramı tatili başlıyor. Dolayısıyla 10 Haziran'da tüm Türkiye'de büyük bir nüfus hareketliliği yaşanacak. Bu nedenle 18 Haziran milli iradenin sandığa yansıması için doğru bir seçim tarihi değil. Kimseyi sandığa götüremezsiniz. Bu iktidarın da muhalefetin de işine gelmez.

Bu hesaba göre seçimlere 140 gün kaldı. 6'lı masanın adayı hâlâ belli değil. Muhalefetin gündeminde aday krizi, iktidarın gündeminde ise 1 trilyon dolarlık doğalgaz rezervi var. Adaylığını açıklayamayan Kılıçdaroğlu, "Erdoğan aday olmayabilir" demiş. Gazetecilik hayatımda daha tuhaf bir seçim dönemi yaşamadım."

 

 

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Yorumlar

Gültekin

"SEÇİM TARİHİNİ AÇIKLAYIN, ADAYIMIZI AÇIKLAYANLIM" DİYENLERE İLANEN DUYURULUR.

ali

tAYYİP NASIL ADAY OLUYOR.aNAYASAYI İHLAL EDİP ADAY OLURSA KAZANSADA ADAYLIĞI DÜŞER
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
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