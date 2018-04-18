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'Seçimlerin erken yapılması en çok reel sektöre yarar'

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı erken seçim kararını değerlendirdi.

18 Nisan 2018 Çarşamba 16:54
'Seçimlerin erken yapılması en çok reel sektöre yarar'

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı erken seçim kararını değerlendirdi.

Avdagiç, “Seçimlerin erken yapılması en çok reel sektöre yarar. İş dünyası yatırım kararlarını öne alır. Çok daha güçlenecek yönetim sistemiyle üretim yarışı 1.5 yıl erken başlar” diye konuştu.

Avdagiç, Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş ile birlikte perçinlenecek siyasi istikrarın, ekonomideki uyum ve büyümeye destek olacağını vurguladı.

Şekib Avdagiç, şunları söyledi:

“Hep söylüyoruz Türkiye’nin bekleyecek bir saati bile yok. Dünyanın bu konjonktüründe iş dünyası olarak ihtiyacımız olan tek şey siyasi istikrarın sürmesidir. Hele ki Suriye ve Irak ile ilgili gelişmeler sürerken, dünyanın iki dev kutbu arasında gerginlik tırmanırken kararları hızlı almalıyız. Ekonomide kur üzerinden yapılan atak ve reel sektörün taşıdığı riskler açısından Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne beklemeden, bir an önce geçmesi zorunluluktur. Önümüzü daha net görebilmek için de uluslararası çevrelerin kur manipülasyonlarına hakettikleri cevabı daha güçlü verebilmek için de buna ihtiyaç vardır.”

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 16:54
  1. İstanbul
  2. İTO

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