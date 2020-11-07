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Dünya Seçimlerin ardından Obama'dan çağrı
Dünya

Seçimlerin ardından Obama'dan çağrı

Eski ABD Başkanı Barack Obama, "Her Amerikalıyı, Biden'a şans ve destek vermeye çağırıyorum." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-07 23:36:00 -
Seçimlerin ardından Obama'dan çağrı

Eski ABD Başkanı Barack Obama, kendi döneminde Başkan Yardımcılığı yapan Joe Biden'ı resmi olmayan sonuçlara göre başkanlık seçimindeki zaferinden dolayı tebrik etti.

Obama, yaptığı yazılı açıklamada, seçimin zor şartlar altında yapıldığı halde daha önce görülmemiş bir katılım oranına sahip olduğunu belirtti.

Başta koronavirüs pandemisi, ekonomik sorunlar ve ülkedeki demokrasi konusundaki sınamalar olmak üzere Biden'ın göreve geldikten sonra birçok sorunla mücadele edeceğini vurgulayan Obama, şunları kaydetti:

"Her Amerikalıyı, ona şans ve destek vermeye çağırıyorum. Seçim sonuçları her seviyede ülkenin derin ve acı bir bölünme yaşadığını gösteriyor."

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