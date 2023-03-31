Seçimleri tekrar kaybetme korkusu Fatih Portakal'ın ayarını bozdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı onaylanınca tehditler savurdu

14 Mayıs Cumhurbaşkanı seçimleri öncesi muhalefet ve yandaşlarının uzun süredir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı üzerinden yürüttüğü manipülasyona YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı 'Recep Tayyip Erdoğan adaydır' açıklamasıyla son noktayı koydu. Sözcü TV sunucusu Fatih Portakal'ın sunduğu ana haber programında 'Erdoğan adaydır' sözlerinden rahatsız olarak YSK Başkanı Ahmet Yener'i tehdit etti.

Muhalefet itiraz etmişti

Uzun süredir muhalefet partileri ve başkanları tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak yürütülen sözde 'Üçüncü kez' aday olamaz manipülasyonları yürütülmüş ve Yüksek Seçim Kurulu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığının iptali için başvuruda bulunmuştu. YSK Başkanı Yener, muhalefet cephesinin itirazlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylıklarına yönelik itirazların reddine karar verilmiş ve alfabetik olarak Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan'ın kesin aday listesinde bulunduklarına karar verilmiş olup karar ilan edilmek üzere bugün Resmi Gazete'ye gönderilecektir." sözleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığını resmileştirdi.

Yener'i tehdit etti

Sözcü TV Ana Haber programı sunucusu Fatih Portakal, ana haber bülteninde yer alan YSK Başkanı Ahmet Yener'in açıklamalarına ilişkin yaptığı konuşmasında

"Bu seçimde en çok konuşulacak kurullardan bir tanesi Yüksek Seçim Kurulu'dur (YSK). Çünkü seçimin her şeyinden sorumlu. Seçim bitene ve resmi sonuçlar açıklanana kadar sorumlu olacak. A'sından Z'sine kadar tüm sorumluluk onda. Günlerdir konuşuyoruz Cumhurbaşkanı'nın diploması var mı, Cumhurbaşkanı aday olabilir mi, olamaz mı? Bugün YSK Başkanı itirazları gözden geçirip kararlar aldı. Ahmet Yener YSK Başkanı 'İsmi unutmayın, ismi unutmayın çok önemli bir isim, konuşulacak çünkü" diyerek Ahmet Yener'i hedef aldı.