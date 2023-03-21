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Siyaset Seçimlere 2 aydan az bir süre kala o partide deprem! 30 bin kişi istifa etti
Siyaset

Seçimlere 2 aydan az bir süre kala o partide deprem! 30 bin kişi istifa etti

İYİ Parti Başkanvekili Erhan Usta, Meral Akşener'in 6'lı masadan ayrıldığı süreç içerisinde partiden 25-30 bin civarında üyenin istifa ettiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-03-21 09:00:00 -
Seçimlere 2 aydan az bir süre kala o partide deprem! 30 bin kişi istifa etti

İYİ Parti Başkanvekili Erhan Usta, Genel Başkan Meral Akşener'in 6'lı masadan kalkmasının ardından partiden 25-30 bin civarında kişinin istifa ettiğini açıkladı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Genel Başkanları Meral Akşener'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına itiraz ederek Altılı Masa'dan ayrılmasının ardından partide gerçekleşen istifalar hakkında konuştu.

Katıldığı canlı yayında konuşan Usta, "İyi Parti burada oy kaybetmiş midir, ilk etapta olabilir. İlk güne göre çok fazla değişiklik var. İstifalar geri dönüyor. Üye istifaları olmuştu. Yanlış hatırlamıyorsam 25-30 bin civarında istifa olduğu ifade edilmişti. Önemli bir kısmı geri döndü, şimdi rakam söyleyemem. Mesela Samsun üzerinde yüzde 80-90 oranında döndü" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Orhan İnan

İYİ partililer demek ki CHP liler imiş. Bu konuya açıklık getirmek lazım. Kimin kime niçin ve nasıl destek verdiğini bilmek lazım.

kafkasyalı

tabi tabii başakanızdan dolayı demek ki!hepinize sirayet etmiş dön dolaş yine gel fır fır fırıldak.Milleti ve seçmeninide böylemi kandıracaksınız hadi işinize millet sizden bir halt olmayacağını masaya tıpış tıpış geri döndüğünüzde verdi zaten.
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