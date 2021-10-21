Seçimlere 1 gün kala gözaltına alınmıştı! Eski cumhurbaşkanı cezaevinde görüntülendi

Gürcistan’da 1 Ekim’de gözaltına alınan eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili’nin Rustavi'de götürüldüğü 12 numaralı cezaevinin karşısında destekçileri tarafından gösteri düzenlendi. Saakaşvili demir parmaklı pencereden destekçilerini selamlarken, parmaklıklar ardında ilk kez görüntülendi. 21 gündür hapishanede tutuklu olmasına tepki olarak başlattığı açlık grevi sürdüren Saakaşvili, taraftarlarına gülümseyerek elleriyle kalp işareti yaptı.

Saakaşvili 2013’ten bu yana yurt dışındaydı

Gürcistan Savcılığı, 2007’de muhaliflerin mitingini dağıtmak, İmedi televizyon kanalının kurucusu Badri Patarkaçişvili’nin mal varlığına el koymak, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanmak ve bir milletvekilini dövdürmekle suçlanan Saakaşvili hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı. Tiflis Şehir Mahkemesi de 2018’de Saakaşvili’ye bir cinayet davasında af yetkisini kötüye kullandığı gerekçesiyle 3 yıl hapis cezası vermişti. Saakaşvili, 2013’te Gürcistan’da cumhurbaşkanlığı görev süresinin dolmasının ardından ülkeden ayrılarak ABD’ye gitmişti.

Dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Saakaşvili’ye Mayıs 2015’te Ukrayna vatandaşlığı vermişti. Saakaşvili, Odessa Valiliği görevine atanmış, 2016’da görevinden istifa etmişti. 4 Aralık 2015’te Gürcistan vatandaşlığından çıkarılan Saakaşvili, Ukrayna’da Yeni Güçler Hareketi Partisi’ni kurarak muhalefette yer almıştı. 26 Temmuz 2017’de Ukrayna vatandaşlığından da çıkarılan Saakaşvili’ye Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy geçtiğimiz yıl yeniden vatandaşlık vermişti. Saakaşvili, 2020’den bu yana Ukrayna Milli Reform İcra Komitesi Başkanı olarak görev yapıyor.

Saakaşvili 1 Ekim’de Tiflis’te gözaltına alınmıştı

8 yıl sonra Gürcistan’a dönen Saakaşvili, Türkiye sınırda bulunan Batum kentinden paylaşarak, “Sizleri çok özledim” ifadesini kullanmıştı. Saatler sonra Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, İçişleri Bakanı Vahtang Gomelauri ve Devlet Güvenlik Servisi Başkanı Grigol Liluaşvili ile birlikte kamera karşısına geçerek eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili'nin gözaltına alındığını duyurmuştu.