Seçimlerde hile olduğunu söyleyen ABD Başkanı Trump: Sahtekarlığı durdurun

ABD'de oy sayımı sürerken Cumhuriyetçilerin adayı mevcut Başkan Donald Trump seçimlere hile karıştığını söyleyerek 'sahtekarlığı durdurun' çağrısı yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump seçimlerle ilgili yaptığı paylaşımda, "Seçim gününden sonra gelen oylar sayılmayacak. Pensilvanya'da büyük bir hukuki zafer kazandık. Biden'ın kazandığını iddia ettiği birçok eyalet hakkında seçim sahtekarlığı nedeniyle yasal olarak itirazda bulunacağız. Bol miktarda kanıt var. Biz kazanacağız. Önce Amerika" dedi.

'Sahtekarlığı durdurun'

ABD'de seçimlerde oy sayımının durdurulması çağrısında bulunan Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sahtekarlığı durdurun" dedi.

Seçim sonuçları belirsizliğini koruyor

ABD'de başkanlık seçimlerinin üzerinden bir gün geçmesine rağmen hangi adayın ipi göğüslediği sorusu, hala belirsizliğini koruyor.

Oy sayımının tamamlandığı eyaletlerdeki geçici sonuçlara göre, Demokrat Parti adayı olan eski Başkan Yardımcısı Joe Biden 253, Cumhuriyetçi Parti adayı olan Başkan Donald Trump ise 214 seçici delege kazanmış durumda.

Herhangi bir eyalette oyların çoğunluğunu kazanan aday, o eyaletin nüfus büyüklüğüne bağlı olarak sahip olduğu seçici delegelerin tümünü kazanırken; bir adayın başkanlık yarışını kazanabilmesi için toplam 270 seçici delegeye ulaşması gerekiyor.

Halen toplam 71 seçici delegeyi temsil eden Pensilvanya, Kuzey Carolina, Georgia, Arizona, Nevada ve Alaska eyaletlerinde seçim sonuçları netleşmiş değil.

Seçimin kaderini belirlemesi öngörülen kilit eyaletlerdeki başa baş yarışın sürmesi, henüz kesin bir galibin ilan edilmesini olanaksız kılıyor.

Biden'ın Türkiye seçimlerine yorumu

Türkiye'de Erdoğan'a karşı muhalefeti açıkça desteklediğini belirten Biden, ''Erdoğan'a çok farklı bir yaklaşım uygulamalıyız. Muhalefeti desteklediğimizi açıkça göstermeliyiz. Onlarla doğrudan temasa geçip Erdoğan'ı yenecek duruma gelmelerini sağlamalıyız.'' ifadelerini kullandı.