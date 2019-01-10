Seçimler öncesi İYİ Parti'de toplu istifa

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde İYİ Parti İnebolu İlçe Başkanlığı’nda 19 yönetim kurulu üyesi istifa etti.

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde İYİ Parti’de aday belirleme sürecinde istifalar yaşandı. Yönetim Kurulu’nun asil 19 üyesinden 14’ü, yedek üyelerin de 5 tanesi yönetim kurulundan istifalarını ilçe başkanlığına gönderdi.

"CHP ile olumlu görüşmelerimiz oldu"

Konuyla ilgili bir açıklama yapan parti sözcüsü Süha Altınöz, şunlara yer verdi:

“Siyasi partilerde çeşitli görüş ayrılıklarının olması son derece normal olduğu için konuyu kamuoyunun dikkatinden uzak tutma düşüncemize rağmen, İYİ Parti ilçe başkanının kendi adayını açıklarken kullandığı üslup ve yaptığı suçlamalar bir açıklama yapma mecburiyeti doğurmuştur. Aday belirleme sürecinde, partimizden daha çok İnebolu’yu düşünerek hareket etmemizin daha doğru olduğu düşüncesiyle, İnebolu’ya bir üçüncü yol açmak için, seçimlere Millet İttifakı olarak girmemizin daha iyi olacağını, birlikte hareket etmenin 24 Haziran’da Kastamonu’da muhalefetin bir milletvekili çıkarmasına yol açtığı gibi, İnebolu’da da bir belediye başkanı çıkarmasına yol açabileceğini düşündük. Cumhuriyet Halk Partisi ile bu yönde olumlu görüşmelerimiz oldu, ki görüştüğümüz parti ile 2014 yılı Mahalli İdareler Seçimleri’nde de bir parti kararı olmaksızın taban birleşmesi yaşayarak Belediye Başkanı seçtiğimizi, 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri’nde de ortak aday için çalıştığımızı herkes biliyor. Bu süreç İYİ Parti İlçe Başkanı tarafından tıkanmış, ayrı bir belediye başkanı çıkarma ya da Cumhuriyet Halk Partisi ile ortak bir aday çıkarma konusu yönetim kurulundan kaçırılmış ve sonucu gayet iyi bilindiğinden konunun oylamaya dahi sunulmaması için her türlü girişimde bulunulmuştur. Ne yazık ki il yönetimi de konuya duyarsız kalmıştır.

Bunun sonucunda mevcut yönetim kurulunun üçte ikisinden fazlası, yönetim kurulundan istifalarını vermiştir. İlçe başkanının kendi adayını açıklarken yaptığı açıklamalar üzüntü verici olmakla birlikte, biz siyasette rakamları seçim matematiği için kullanan insanlarız, rakamları peşinde koştuğumuz avantalar için kullanıyor değiliz, bundan sonra da kullanacak değiliz. Dolayısıyla ilçe başkanının aldığı karar, kendilerine hayırlı olsun. Taban ve seçmen, sürecin hakemi olacaktır".