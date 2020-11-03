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Dünya Seçimler devam ederken Trump'tan açıklama geldi
Dünya

Seçimler devam ederken Trump'tan açıklama geldi

ABD Başkanlık seçimlerinden gelecek sonuçlar için nefesler tutuldu. Tüm dünyanın gözü, ABD Başkanı Donald Trump ile Joe Biden arasında gerçekleşen seçim yarışında.

Yeniakit Publisher
2020-11-03 22:00:00 - 2020-11-03 22:13:52
Seçimler devam ederken Trump'tan açıklama geldi

ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Başkan Donald Trump ile Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden arasındaki 59. başkanlık seçimi için oy kullanma işlemleri başladı.

Doğu Yakası saatiyle 06.00 (TSİ 14.00) itibarıyla sandığa çağrılan seçmenler, ABD Başkanı'nın yanı sıra Kongre'nin iki kanadı olan 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı ile 100 üyeli Senato'daki 35 sandalye için de oy veriyor.

Trump'tan ilk açıklama: Her yerde iyi olduğumuzu duydum

ABD halkı, 46’ıncı başkanını seçiyor. ABD Başkanı Donald Trump ile ABD Başkan Adayı Joe Biden arasında yapılan yarış, tüm dünya tarafından takip edilirken; seçimin ABD tarihindeki en kritik seçim olduğu ifade ediliyor.



ABD’de tarihi seçim başladı. Tüm dünyanın takip ettiği seçim, ABD tarihinin en kritik seçimi olarak görülüyor. Amerikalıların 46’ıncı başkanını seçeceği bu seçimde, 99 milyondan fazla kişinin posta yoluyla erken oy kullandığı belirtiliyor. ABD Başkanı Donald Trump, Virginia’da yaptığı konuşmada, “İnanılmaz mitinglerimiz ve inanılmaz zamanlarımız oldu. Florida'da çok iyiyiz, Arizona'da çok iyiyiz, Teksas'ta inanılmaz derecede iyiyiz. Her yerde iyi olduğumuzu duydum. Bence harika bir gece geçireceğiz ve daha da önemlisi harika bir dört yıl geçireceğiz” dedi.

100 milyon seçmen erken oy kullandı

158 milyondan fazla kayıtlı seçmenin bulunduğu ABD'de çoğu posta yoluyla olmak üzere yaklaşık 100 milyon seçmenin erken oy kullanması, başkanlık seçimlerinde bir yüzyılın en yüksek katılım oranına ulaşılabileceğinin işareti olarak yorumlandı.

Postayla kullanılan oylarda hile tartışması

ABD çapında erken oy kullananların sayısı 100 milyonu bulurken, bu, 2016 seçimlerinde atılan oyların yüzde 70'inden fazlasına tekabül etti. Erken oyların yaklaşık 60 milyonu posta yoluyla gönderildi. Bu, 4 yıl önce postayla atılan oyların 2 katına denk. Trump, uzun zamandır, postayla kullanılan oylarda hile yapılacağı gerekçesiyle seçim sonuçlarını tanımayabileceğinden söz ediyor.

Pandemiye rağmen uzun kuyruklar oldu

Haber ajanslarının deyimiyle 'ABD tarihinin en kutuplaştırıcı seçimlerinden biri' için bugün sandığa giden seçmenler, Kovid-19 pandemisinin gölgesinde maske takarak ve sosyal mesafeye uymaya çalışarak kuyruklar oluşturdu.

Köylerden sonuçlar geldi

Gerisinde Cumhuriyetçi-Demokrat fay hattı ve Başkan Trump'ın tartışmalı politikalarına bir kesimin çok sıkı destek olurken diğer kesimin çok keskin muhalefet etmesinin yattığı bu manzara, küçük köylerden gelen ilk sonuçlara da yansıdı.

Her yıl tercihini ilk ilan eden yerleşimlerden New Hampshire eyaletinin Kanada sınırındaki Dixville Notch köyünde atılan 5 oyun tamamı eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'a gitti.

Eyaletin Millsfield köyünde ise 6 oy alan Biden'a karşı 16 oyla Trump ezici zafer kazandı. Gece yarısı seçim merkezini açan Millsfield'de seçmenlerin neredeyse tamamı oy verdi.

 

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