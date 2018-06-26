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Seçimin şokunu yeni atlatan AB'den Erdoğan'a mektup!

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçimlerdeki başarısından dolayı tebrik mektubu gönderdi

26 Haziran 2018 Salı 20:57
Seçimin şokunu yeni atlatan AB'den Erdoğan'a mektup!

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçimlerdeki başarısından dolayı tebrik etti.

Erdoğan'a ortak imzalı bir mektup gönderen Tusk ve Juncker, Türkiye'nin AB için kilit bir ortak ve aday ülke olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı kutlayan Tusk ve Juncker, "Türkiye ve AB için ortak çıkar alanları olan güvenlik, enerji ve göç gibi hususlarda sizinle yakın çalışmaya devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2018 Salı 20:57
  1. Donald Tusk
  2. Avrupa Birliği
  3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  4. Jean-Claude Juncker

YORUM YAZ

  • İsfendiyarHalil EralpİsfendiyarHalil Eralp22 sa önce
    Bu da oyunun bir parçası ! AB üyeleri 40 gün 1 gün iflas edecekler yok olacaklar ; bu İsrailin planıdır ; 120 yıl önce Protokollerde yazılıdır ; Türkiyeyi alacaklar; oyalıyorlar, kalıba sokmaya çalışıyorlar ; Türkiye dışarıda kalırsa onu yutamazlar ; alacaklar ; Türkiye ahmaklık aptallık edip girerse sonu gelmiş demektir ; o kadar kanunları var ki . . . İngiltere bile başa çıkamıyor . . . Britex hâlâ uygulanamıyor ; AB den çıkamıyor . . . cezası büyük . . . Türkiyem, kanma , girme ; pişman olmak hiç bir şeye yaramaz . . .
  • EgeliEgeli1 gün önce
    Hadi..........nnnnn şerefsizler başka copluge
  • nn1 gün önce
    BUKALEMUN ARAZİYE UYMAK
  • abab1 gün önce
    ak parti yıkılırsa bu ab ve abd ile seviyeli ilişki kuranadığından yıkılacak bu aleni;her fırsatta içişileirmiz ekartışannasihat veren ab ve abd yehala niye bir mesafe konulmuyor hayret dehşet ve gülünç!yahu bunlardan dost olmaz ,!bırakın abzırvalrını !
  • Ömer halis Ömer halis 1 gün önce
    AVRUPA VE AMERİKADAN DOST MÜTTEFİK OLMAZ BUNU ARTIK ANLAMANIN ZAMANI GELDİ
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