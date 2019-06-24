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Seçimin ardından dolarda son durum!

İstanbul'daki seçimlerin ardından dolar 5.74'e kadar düşüş yaşadı. Kurun asıl gidişatı piyasalar açıldığında netlik kazanacak.

24 Haziran 2019 Pazartesi 01:48
Seçimin ardından dolarda son durum!

23 Haziran İstanbul seçimi sonrası dolar 5,74'e geriledi. Kurun asıl seyri Türkiye piyasaları açıldığında belli olacak.

İstanbul seçimlerinin ardından Asya piyasalarında işlem gören dolar/TL 5.82'den 5.74'e kadar çekildi.

Dolar 5,74'ten işlem görüyor

Uzmanlar seçimin kur üzerindeki etkisinden ziyade bu hafta içi Türkiye ve ABD ilişkilerinin izleneceğini belirtiyor.

Dolar/TL saat 00:08 itibariyle 5.74'ten işlem görüyor. Euro ise 6.62 TL'den fiyatlandı.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 01:48
  1. İstanbul
  2. Dolar
  3. dolar ne kadar?
  4. dolarda son durum

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  • AhmetAhmet1 sa önce
    Seçim sonucu ile alakası yok, Dolar tüm para birimlerine karşı değer kaybetti.

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