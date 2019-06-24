Seçimin ardından dolarda son durum!
İstanbul'daki seçimlerin ardından dolar 5.74'e kadar düşüş yaşadı. Kurun asıl gidişatı piyasalar açıldığında netlik kazanacak.24 Haziran 2019 Pazartesi 01:48
23 Haziran İstanbul seçimi sonrası dolar 5,74'e geriledi. Kurun asıl seyri Türkiye piyasaları açıldığında belli olacak.
İstanbul seçimlerinin ardından Asya piyasalarında işlem gören dolar/TL 5.82'den 5.74'e kadar çekildi.
Dolar 5,74'ten işlem görüyor
Uzmanlar seçimin kur üzerindeki etkisinden ziyade bu hafta içi Türkiye ve ABD ilişkilerinin izleneceğini belirtiyor.
Dolar/TL saat 00:08 itibariyle 5.74'ten işlem görüyor. Euro ise 6.62 TL'den fiyatlandı.
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