Seçimin ardından dolarda son durum! İstanbul'daki seçimlerin ardından dolar 5.74'e kadar düşüş yaşadı. Kurun asıl gidişatı piyasalar açıldığında netlik kazanacak.

23 Haziran İstanbul seçimi sonrası dolar 5,74'e geriledi. Kurun asıl seyri Türkiye piyasaları açıldığında belli olacak. İstanbul seçimlerinin ardından Asya piyasalarında işlem gören dolar/TL 5.82'den 5.74'e kadar çekildi. Dolar 5,74'ten işlem görüyor Uzmanlar seçimin kur üzerindeki etkisinden ziyade bu hafta içi Türkiye ve ABD ilişkilerinin izleneceğini belirtiyor. Dolar/TL saat 00:08 itibariyle 5.74'ten işlem görüyor. Euro ise 6.62 TL'den fiyatlandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.