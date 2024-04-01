Seçimin ardından Altın Uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken sözler
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, seçim sonuçlarının ardından dikkat çeken ifadeler kullandı.
Yerel seçimlerden gelen sonuçların ardından Altın Uzmanı İslam Memiş, X hesabından paylaşımlar yaptı.
"Ne düşünüyorsanız O’sunuz. Ne siyah ne de beyaz olarak bakmayın. Ara renkler var." diyen Memiş, şu ifadeleri kullandı:
"Siyah olarak bakan, karalar bağlar. Beyaz olarak bakan, hayal kurar. Ara renkleri gören her zaman güçlü kalır. Haftanız rengarenk geçsin, iyi haftalar…"
Memiş, ayrıca şunları kaydetti:
"- Taksi sorunu çözülmeli
- Telefon kayıt ücreti iptal edilmeli
- Altın ithalatlı ve çeşit ürünlerdeki üretim yasakları kalkmalı
- Enflasyon için tarih verilmemeli
- Enflasyon ve kur beklentisi için güncelleme yapılmalı
- İletişim kanalları açılmalı
- Kamu kurum ve kuruluşlarındaki kısa paçalı, nargileci tayfa ayıklanmalı
- Sorunlara objektif yaklaşılmalı
- Ötekileştirme ve parmak sallama son bulmalı
- Halkın sesine kulak vermeli"
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