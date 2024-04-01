Seçimin ardından Altın Uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken sözler

Yerel seçimlerden gelen sonuçların ardından Altın Uzmanı İslam Memiş, X hesabından paylaşımlar yaptı.

"Ne düşünüyorsanız O’sunuz. Ne siyah ne de beyaz olarak bakmayın. Ara renkler var." diyen Memiş, şu ifadeleri kullandı:

"Siyah olarak bakan, karalar bağlar. Beyaz olarak bakan, hayal kurar. Ara renkleri gören her zaman güçlü kalır. Haftanız rengarenk geçsin, iyi haftalar…"

Memiş, ayrıca şunları kaydetti:

"- Taksi sorunu çözülmeli

- Telefon kayıt ücreti iptal edilmeli

- Altın ithalatlı ve çeşit ürünlerdeki üretim yasakları kalkmalı

- Enflasyon için tarih verilmemeli

- Enflasyon ve kur beklentisi için güncelleme yapılmalı

- İletişim kanalları açılmalı

- Kamu kurum ve kuruluşlarındaki kısa paçalı, nargileci tayfa ayıklanmalı

- Sorunlara objektif yaklaşılmalı

- Ötekileştirme ve parmak sallama son bulmalı

- Halkın sesine kulak vermeli"

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